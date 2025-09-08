民進黨：黃揚明被法院認證造謠　未來惡意抹黑直接提告

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對立院龍頭選舉，媒體人黃揚明去年2月初在節目上稱，「民進黨有人接觸國民黨的特定立委，開出8位數字的利益千萬元以上，希望可以跑票」，遭民進黨提告求償100萬元及登報勝訴啟事；黃揚明則在今（8日）刊登聲明。對此，民進黨發言人韓瑩表示，黃揚明被法院認證造謠，未來如有任何惡意栽贓抹黑，都將直接提告。

黃揚明今透過聲明指出，關於他於2024年2月3日YOUTUBE平台中天新聞頻道影片，發表，「民進黨有人接觸國民黨的特定立委，開出8位數字的利益千萬元以上，希望可以跑票」等言論，經訴訟程序過程釐清（台灣台北地方法院113年度訴字第808號民事事件），上開事件之接觸者無法證明為民進黨人，特予聲明如上。

黃揚明提到，此次訴訟過程，扣除兩個審級律師費等相關必要支出約20萬元，他將信守承諾捐出80萬元，目前已完成捐款包括，按月捐助長期關注基層棒運發展的球芽基金2萬元，從2025年9月起連捐36個月，計72萬元；以及一次性捐助林智勝曾任理事長的中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會3萬元。還有5萬元捐款額度，預計在10月底前完成捐款，屆時會貼出捐款證明以昭公信。「沒有什麼要多說的，我會繼續向前，持續監督。」

對此，民進黨發言人韓瑩在Threads發文表示，法院認證黃揚明造謠。黃揚明2024年造謠民進黨有人在立院龍頭選前，對某藍委開出8位數的千萬利益求跑票。民進黨提告侵害名譽權，台北地院於今年2月判民進黨勝訴 ，黃揚明被法院認證造謠！

韓瑩指出，法院判決，黃揚明不僅未能證明其言論內容屬實，也未盡合理查證責任，不法侵害民進黨名譽權。為維護本黨名譽，高院以黃揚明本人臉書刊登澄清啟示作為調解條件，以正視聽，維護民主法治。最後，韓瑩強調，未來如有任何惡意栽贓抹黑，都將直接提告！

對此，黃揚明委請的楊永芳律師表示，雙方一審時候各有勝負，因此各自提出上訴，而在二審審理期間，民進黨律師提出和解可能，為了基於不要浪費司法資源，雙方便進行和解，和解條件則是由黃揚明於臉書刊登聲明。