打詐反成擾民？銀行無預警凍結帳戶　綠委提3改革籲勿因噎廢食

記者詹詠淇／台北報導

針對近期銀行業為配合打詐政策，出現大規模無預警凍結民眾帳戶情形，立委陳冠廷今（8日）表示，打擊詐騙固然重要，但不應讓守法民眾成為受害者。政府應要求金融機構採用精準風控機制，針對詐欺慣犯進行管制，而非無差別限制一般民眾的金融服務。

陳冠廷指出，根據法務部統計，詐欺犯出獄2年內再犯率高達23.2%，顯示許多詐騙案件是由同一批慣犯反覆作案。各種凍結帳戶的做法應該直指詐欺犯及其關係人，而非讓無辜民眾承擔不便。

針對當前打詐困境，陳冠廷提出3項具體改革方案，第一，建立全國詐欺慣犯資料庫及關係人，並有效提供給銀行等金融機構使用。透過資料庫的建置與共享，讓金融機構能精準識別高風險對象，避免誤傷一般民眾。

陳冠廷表示，第二，與法務部研擬累犯的加重刑罰與嚴格假釋條件。從法制面加強嚇阻效果，提高詐欺慣犯的犯罪成本，從源頭降低再犯率。第三，導入「用戶行為模式」偵測系統，即時識別異常提領行為。透過系統學習每位用戶的交易習慣，僅針對偵測到的高風險交易進行管制，取代目前無差別限制所有用戶的做法。

「打詐不應該只是看著圖表、數字，而必須從源頭打擊」，陳冠廷強調，唯有持續強化後端制度，前端的打詐行動才能更有效率。呼籲金管會應督促銀行業者調整現行做法，在維護金融安全與保障民眾權益之間取得平衡，避免因噎廢食，讓打詐政策反而成為擾民政策。