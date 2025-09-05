　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍8大軍兵種首次聚集　預備役加入「複製貼上」徒步方隊

▲▼解放軍全軍8個軍兵種的預備役人員也加入大閱兵，佩戴各類顏色軍旗臂章和銀白色軍銜。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍全軍8個軍兵種的預備役人員也加入大閱兵，佩戴各類顏色軍旗臂章和銀白色軍銜。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸九三閱兵徒步方隊出現一支佩戴各類顏色軍旗臂章和銀白色軍銜的特殊方隊，據了解，他們是解放軍全軍8個軍兵種的預備役人員，來自各類包含航天工業、信息網絡等各類專業人才，其平均年齡最高，35歲以上的隊員就有近50名。

《央視》報導，預備役人員的軍銜歷經數次變化，如今與現役部隊的軍銜樣式基本保持一致，但卻有金黃色和銀白色的顏色之別。作為唯一一個佩戴銀白色軍銜的徒步方隊其身份定位不同，自2020年7月1日改革調整以來，除吸納退役軍人之外，社會行業中的航天工業、化工消防、機械修理、信息網絡等各類專業人才也招攬加入預備役部隊。

▲▼解放軍全軍8個軍兵種的預備役人員也加入大閱兵，佩戴各類顏色軍旗臂章和銀白色軍銜。（圖／翻攝自央視）

同時從今年大陸的建軍節開始，軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊擁有獨屬的兵種軍旗，這意味著解放軍全軍4大軍種和4大兵種都有相應的軍旗，也在大閱兵的受閱隊員左臂上有了體現。同時該次改革調整，也分別組建8大軍兵種的預備役部隊。

報導指出，在13個閱兵徒步方隊中，以預備役部隊方隊年齡代差最大、平均年齡最高，35歲以上的隊員就有近50名。而為適配戰場需求，預備役部隊不僅調整人員選拔機制、新增返崗複訓，並設立服役津貼、跟進醫療保險等一系列舉措，實現現預一體、並肩作戰。

▼解放軍八大軍兵種軍旗臂章。

▲▼解放軍全軍8個軍兵種的預備役人員也加入大閱兵，佩戴各類顏色軍旗臂章和銀白色軍銜。（圖／翻攝自央視）

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

解放軍8大軍兵種首次聚集　預備役加入「複製貼上」徒步方隊

九月，本應是天氣從炙熱轉為溫煦的季節，但台灣卻像被兩股強權陰影籠罩的「悲情九月天」。北京以閱兵和上合峰會展現硬實力，美國川普政府則以高額晶片關稅和產業對台施壓出手。來自左右兩端的夾擊，使得台灣陷入兩面作戰的困境。

