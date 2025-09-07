俄開戰最大空襲派805無人機！基輔政府大樓遇襲　澤倫斯基發聲

▲烏克蘭開火攔截俄羅斯飛彈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯發動開戰以來最大規模空襲，單日派出805架無人機、發射13枚飛彈轟炸烏克蘭，首度造成烏克蘭政府大樓遇襲受損，波蘭戰機也緊急升空。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）稱情勢嚴重升溫，呼籲盟友採取強硬回應。

BBC指出，自從俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，基輔市中心的防守相當嚴密，並沒有發生政府大樓遭攻擊，但情況如今出現變化。烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）透過臉書說明，烏克蘭政府大樓首度因敵軍攻擊受損，屋頂與高樓層遭到破壞。

▲烏克蘭政府大樓受到俄軍攻擊受損。（圖／路透）

現階段尚不清楚這是否造成人員傷亡，但可知的是，俄軍這波攻擊造成烏克蘭政府大樓起火，冒出陣陣濃煙，直升機從空中灑水灌救。BBC記者透露，「我們被禁止靠近內閣大樓，整個區域都設有檢查哨，因為所有主要官方機構都在這裡，包括政府大樓、國會大廈、總統府」。

BBC形容，這是一場具象徵性的攻擊行動，清楚揭露俄羅斯總統普丁願意和談的說法只是做做樣子，並沒有收手，反而加強攻擊力道。

除了基輔，烏克蘭其他城市也是俄軍攻擊目標，敖德薩、哈爾科夫、札波羅熱等地傳出爆炸聲。烏克蘭空軍表示，俄軍這次發射13枚飛彈、派出805架無人機攻擊烏克蘭，儘管有超過750個空中武器遭攔截擊落，但仍有9枚飛彈、56架無人機命中37處地點。

針對俄軍攻勢，波蘭空軍在7日凌晨5時左右，在荷蘭F-35戰機的協助之下，派遣多架戰機升空保衛自家領空。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，根據初步掌握消息，有多架無人機飛越烏克蘭及白俄羅斯邊境，烏克蘭住宅大樓被毀，2人死亡，包括一名孩童，光是首都基輔就有數十人受傷，內閣大樓受損起火，「外交談判早就可以開始，但現在卻發生這樣的殺戮，這是蓄意罪行，也是戰爭的延續。華府一再強調，拒絕談判將招致制裁，我們必須落實在巴黎達成的所有協議」。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）透過社群媒體發文提到，俄羅斯一夜之間派出超過800架無人機還發射飛彈，基輔、敖德薩等城市出現平民傷亡，民用基礎設施受損，基輔政府大樓首度遭到攻擊，「光是這件事，就足以說明事態嚴重升溫」，且這些殘酷攻擊都發生在美國總統川普竭盡全力實現和平之際。