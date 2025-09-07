民進黨團幹部等嘸人登記　徐國勇：放心！時間到人才就會浮出來

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期將開議，遭黨內逼宮的民進黨團總召柯建銘1日強調，總召任期到明年2月，歡迎大家登記「黨團六長」，時間到5日。不過截至登記截止，並無綠委登記幹部，連原先傳出登記書記長的綠委范雲都已撤回。針對黨團幹部乏人問津，民進黨秘書長徐國勇今（7日）表示，大家放心，民進黨從來不缺人才，「時間到了，人才就會湧現出來了」。

民進黨6日啟動22縣市巡迴講座，今（7日）上午來到新竹，黨秘書長徐國勇會前受訪被問到黨內逼宮總召柯建銘一事，徐國勇表示，今天跟黨主席來，為重要是跟新竹黨部黨公職座談，了解我們必須往前走，內部也要檢討。

徐國勇說，這些檢討不可否認都是民進黨團結、往前走的力量，民進黨本來就是大鳴大放的政黨，所以檢討時只要黨公職認為哪裡要改進、加強、往前走、團結的，大家都會提出意見，就會把它當作參考。「至於你們要問的柯總召的事情，我就借用他的一句話，『無聲勝有聲』」。

有關立院黨團幹部乏人問津，徐國勇說，大家放心，時間到了人員就會浮出來，也還有時間，民進黨從來不缺人才，年輕人才非常多，「時間到了，人才就會湧現出來了」。

此外，談及日前發文力挺柯建銘，民進黨新竹市議會總召陳建名表示，不是聲援，是「柯總召」這3個字對新竹人意義非常重大，大家都知道柯總召擔任民代這幾年，對新竹人貢獻、幫忙非常多，也看到他在大罷免過程幾乎是傾盡全力處理這件事，所以不是說聲援，而是希望柯總召可以繼續帶領新竹隊在新竹好好作戰，也像秘書長說的，「我們總是要往前走了」。