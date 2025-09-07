　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團幹部等嘸人登記　徐國勇：放心！時間到人才就會浮出來

▲▼民進黨新任秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期將開議，遭黨內逼宮的民進黨團總召柯建銘1日強調，總召任期到明年2月，歡迎大家登記「黨團六長」，時間到5日。不過截至登記截止，並無綠委登記幹部，連原先傳出登記書記長的綠委范雲都已撤回。針對黨團幹部乏人問津，民進黨秘書長徐國勇今（7日）表示，大家放心，民進黨從來不缺人才，「時間到了，人才就會湧現出來了」。

民進黨6日啟動22縣市巡迴講座，今（7日）上午來到新竹，黨秘書長徐國勇會前受訪被問到黨內逼宮總召柯建銘一事，徐國勇表示，今天跟黨主席來，為重要是跟新竹黨部黨公職座談，了解我們必須往前走，內部也要檢討。

徐國勇說，這些檢討不可否認都是民進黨團結、往前走的力量，民進黨本來就是大鳴大放的政黨，所以檢討時只要黨公職認為哪裡要改進、加強、往前走、團結的，大家都會提出意見，就會把它當作參考。「至於你們要問的柯總召的事情，我就借用他的一句話，『無聲勝有聲』」。

有關立院黨團幹部乏人問津，徐國勇說，大家放心，時間到了人員就會浮出來，也還有時間，民進黨從來不缺人才，年輕人才非常多，「時間到了，人才就會湧現出來了」。

此外，談及日前發文力挺柯建銘，民進黨新竹市議會總召陳建名表示，不是聲援，是「柯總召」這3個字對新竹人意義非常重大，大家都知道柯總召擔任民代這幾年，對新竹人貢獻、幫忙非常多，也看到他在大罷免過程幾乎是傾盡全力處理這件事，所以不是說聲援，而是希望柯總召可以繼續帶領新竹隊在新竹好好作戰，也像秘書長說的，「我們總是要往前走了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白玉瀑布路邊採野菜吃　3姊妹疑中毒送急診
翟神喊話柯文哲！　「無保請回，北檢不再抗告」才出來
撞爛保時捷！害2友重傷　18歲男道歉了
毀滅級大絕招！名校資優生全裸在客廳尿尿　父母絕望求救
快訊／山本由伸無安打美夢破滅！　道奇遭超級大逆轉
以為無毒！陸男將「眼鏡王蛇」掛脖　被咬慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

力挺江祖平！苗博雅批「違反意願就是性侵」　要檢方毋枉毋縱

民進黨團幹部等嘸人登記　徐國勇：放心！時間到人才就會浮出來

3小時偵獲25架次共機出海　國防部：配合共艦「聯合戰備警巡」擾台

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

陳建仁：讓世界知道台灣是很好的國家　有朝一日就能進入聯合國

曝黨中央確認參選主席資格　羅智強啟動政見會：決戰賴清德的無限城

轟新青安錯誤政策　吳欣岱：反而為炒房添加柴火

江祖平事件「政壇4女力」發聲　三立主播：與受害者同行

江祖平揭性侵真相！　范雲回應了：三立應負雇主責任

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

力挺江祖平！苗博雅批「違反意願就是性侵」　要檢方毋枉毋縱

民進黨團幹部等嘸人登記　徐國勇：放心！時間到人才就會浮出來

3小時偵獲25架次共機出海　國防部：配合共艦「聯合戰備警巡」擾台

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

陳建仁：讓世界知道台灣是很好的國家　有朝一日就能進入聯合國

曝黨中央確認參選主席資格　羅智強啟動政見會：決戰賴清德的無限城

轟新青安錯誤政策　吳欣岱：反而為炒房添加柴火

江祖平事件「政壇4女力」發聲　三立主播：與受害者同行

江祖平揭性侵真相！　范雲回應了：三立應負雇主責任

新北74歲翁騎車自摔命危　瑞芳警、路人聯手CPR搶回一命

百萬YTR「大圖書館」陳屍家中！生前直播逾5hrs出事　警方驗屍查死因

時代的眼淚！國光客運退出南部版圖　老總將陪末班車告別：不捨

《暴君的廚師》李彩玟認愛1年「大方戴對戒」！　男友視角照超甜

MVP約基奇空砍33分！塞爾維亞爆冷出局　芬蘭闖歐錦賽8強

台東3姊妹生食野菜疑中毒！1人稱「茶醉」　衛生局返現場採樣

白露撞最凶鬼月！命理師警告「這類人」小心：好兄弟也看不下去

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

今明天全台午後防大雨　塔巴颱風估明天登陸中國

鋼鐵廠機具器材法拍反應熱烈　堆高機比底價高出5倍拍出

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

政治熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

柯文哲交保噩夢剛開始！作家曝復仇式玩法

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

轟新青安錯誤政策　吳欣岱：反而為炒房添加柴火

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

500億無人機標案遭疑綁標　國防部駁：全依採購法

《零日攻擊》導演不忍了正式提告！　國民黨：奉陪到底

賴清德與北市民代座談3小時　拋國政3方針「都要做到更好」

柯文哲7000萬交保　藍委要推《政治迫害調查條例》

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

更多熱門

相關新聞

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

總統兼民進黨主席賴清德昨晚宴請包含林岱樺在內10名綠委，會後，與會綠委轉述，總統會中提到三隻黑天鵝，第一個就是關稅，第二是大罷免結果，對執政黨是衝擊，第三個就是這次的風災。對此，綠委吳思瑤今（6日）受訪時坦言，這確實是執政黨的挑戰，而大罷免給予民進黨最深刻檢視，這一年半來，行政立法之間到底出了什麼問題？不要跟民意斷鏈，要痛定思痛、重新出發，任何改革都不嫌晚。

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

談2026地方選舉　徐國勇：該有初選就初選不會被沒收

談2026地方選舉　徐國勇：該有初選就初選不會被沒收

傳過6成綠委連署黨團改組　徐國勇：套柯建銘話「此時無聲勝有聲」

傳過6成綠委連署黨團改組　徐國勇：套柯建銘話「此時無聲勝有聲」

媒體嗆綠成立選對會「想贏想瘋了」　徐國勇：進度還比藍白慢一點

媒體嗆綠成立選對會「想贏想瘋了」　徐國勇：進度還比藍白慢一點

關鍵字：

柯建銘民進黨團幹部徐國勇陳建名

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

江祖平：我沒什麼好失去的

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面