反觀園變電所設立！桃園觀音200餘里民抗議　高喊保衛家園

▲桃園市觀音區上大等三里約200多位里民，今日下午集結變電廠預定地附近簽名抗議。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區上大、富源及崙坪三里約2、300多位里民，7日下午集結變電廠預定地附近，在地方民代率領下頭綁抗議布條手舉抗議白布條，呼喊口號誓死反對台電公司在當地設立3萬5千伏特超高壓變電所，他們認為台電未經地方同意和召開說明會竟要強蓋變電所，電磁波會致癌且會導致附近地價因蓋變電所而下跌，因此為了生命財產安全與子孫生命，誓死反對電廠設立。

▲▼在地方民代率領下頭綁抗議布條手舉抗議白布條高喊誓死保護家園。（圖／記者楊熾興攝）

台電公司為因應桃園地區用電量大增，興建「觀園變電所」直接引進大潭電廠的電力，提升區域供電穩定度，滿足航空城專區、桃竹苗大矽谷等重大建設計劃所需電力，為半導體、AI及資通訊等產業鏈提供穩電力。

反對興建變電所的自救會長徐永金表示，一旦設置超高壓變電所將嚴重影響居住環境與健康，電磁波可能造成白血球異常、血癌等風險，並導致房地產價值下跌、土地房價大幅貶值。

包括立委涂權吉、市議吳進昌、許更生及上大里長卓聖禪、富源里長張阿千、崙坪里長羅時政帶領民眾抗議，涂權吉表示，台電以4.9公頃來規避免環評的作法及逃避居民監督實屬不當；吳進昌及許更生2位議員則表示將會阻止市府變更用地目的，讓變電所無法興建。

最後抗議民眾將陳情書交由前來的台電副處長，同時也寄交總統府、行政院等單位，並決議持續抗爭到底，直到將變電所趕出觀音為止。