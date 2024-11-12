▲推動桃園觀音區發展，市議員吳進昌提出八大訴求。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員吳進昌12日於市議會市政總質詢，提出重視環保、民生用電減免、重劃區電纜地下化、3生活圈均衡發展、偏鄉教育資源實質平等、觀音區大佛聖像地標重建、逐年補齊觀音回饋金、再創觀音蓮花盛事等八大訴求，希望市長張善政及市府團隊重視，落實推動。

吳進昌首先要求市府重視環保，強力監督空汙廢水，並呼籲環保局採用更積極做法，保護在地空氣品質，環保局技術轉移105年所發表的無人機，偵搜空氣汙染設備授予觀音區空汙防災巡護協會。環保局長陳世偉答詢，將編列預算訓練志工隊拿到相關證照。

第二、大潭電廠有發電，觀音就不應斷電，且應要民生用電減免，強力要求台電大潭發電廠規劃建設觀音區供電專用電纜饋線，強力爭取台電回饋觀音區民生基本用電至少補助1/2。

第三、盼經發局協助新興住宅區/重劃區供電系統應鋪設地下化電纜以減少外力因素造成的停電。經發局長張誠答詢，將與立委協調。

第四、觀音區3個生活圈都市計畫同步進行，均衡發展，推動新坡、觀音都市計畫區通盤檢討，請都發局研議加速開發觀音舊都市計畫區，以地換地，地上物補償方式將保生大潭武威觀音一級污染區民眾遷村遠離高風險區，原區塊檢討變更為交通物流、高科技低汙染智慧型產創園區。市長張善政答詢，請都發局評估。

第五、偏鄉教育資源要求實質平等，要求市府正視草漯國小已嚴重飽和問題，因應快速成長人口，檢討規劃草漯都市計畫區內新設學校，並同步檢討觀音區各生活圈、各級學校的需求及容留人數是否成正比，即刻規劃觀樹國小建校案。教育局長劉仲成答詢，會認真評估。

第六、再造觀音海岸觀光盛事，觀音濱海遊憩區大佛地標重建案勢在必行，竹圍地區有跨海大橋、永安地區有海螺館等，都有強烈地標特色建設，唯獨觀音沒有具指標性的景觀。

第七、觀音區基礎建設不應該先使用回饋金，且要將之前欠的逐年補齊，市府長期重視都會區發展，忽視偏鄉基礎建設，桃園市政府長期重北輕南，且將資源都放在都會區，是不爭的事實，興建高汙染、高工安意外風險的大潭電廠、天然氣接收站、垃圾焚化爐等重大國家建設在觀音區，基於公平正義，桃園市政府責無旁貸必須將歷年來短絀的經費逐年補回來。

第八、以蓮花產業為基礎，連結蓮花園休閒農業區及國發會的地方創生計畫，讓年輕人有機會回鄉工作或創業，擺脫一直領基本工資的夢靨。