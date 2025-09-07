嘉義棒球場風災修復重返中職　智選酒店專案加碼吸引球迷

▲嘉義市棒球場修復後迎回中職賽事，在地飯店業者推加碼 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風在今年七月重創嘉義，造成中職一軍賽場的嘉義市球場受損，更歷經近2個月的整修終於修復完成，中職聯盟3日將前往進行最終場勘，9月9日、10日的一軍賽事也將開放球迷進場，當地嘉義智選假日酒店也推出球球入住專案，呼籲大家一起來嘉義旅遊、挺棒球。

丹娜絲颱風造成嘉義市球場觀眾席上方屋頂吹掀、戶外球員休息室屋簷倒塌、外野飛球攔截網高桿彎曲，以及場內紅土環境，體育場場長張家羽表示，2個月的修復已排除以上情況，並經場方多次勘查巡檢，評估已達到競賽安全、觀賽安全的水平及品質。

嘉義智選假日酒店表示，9/9、9/10 樂天 vs 統一 兩場賽事即將在嘉義市棒球場開打，因此推出看球、吃美食、住好飯店 專案優惠，即日起～9/8 透過官網預訂 可以享每日最優房價 或 提前預訂優惠，只要市9/8–9/10 任選連續兩晚入住

入住時需出示 9/9 或 9/10 樂天 vs 統一 嘉義市棒球場球票購買證明，任一場即可每房贈送 foodpanda 消費金 NT$1,000！

飯店也推薦嘉義在地美食店家：

樂檸漢堡：速食也能有誠意，球賽配漢堡，滿足又方便！食儻生活料理坊：多樣便當選擇，外送快速又安心。盛食咖哩：濃郁香料咖哩，配飯超滿足。真記桃城雞排：外酥內嫩，香氣四溢，每一口都是真材實料！拍照打卡還有機會被飯店官方轉發。