美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

▲美國聯邦參議院軍事委員會主席維克與參議員費雪日前率團抵台。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）日前結束亞洲訪問行程返國，針對訪台過程發表評論，強調台灣對美國國家安全與全球經濟至關重要。他警告，一旦台灣遭中國征服，不僅將導致大量生命損失與自由淪喪，更可能瓦解美國抵禦中國軍事威脅的太平洋防線。維克並重申，他對美台擴大聯合武器生產的前景持樂觀態度。

維克與聯邦參議員費雪（Deb Fischer）於8月底訪問台灣，此行是維克自擔任參院軍委會主席以來首度訪台，也是繼9年前後首位擔任該職的議員重返台灣。訪台期間，他會晤總統賴清德、副總統蕭美琴及國防部長顧立雄，展現美國國會對台灣的長期支持。他當時表示，相信未來美國與台灣共同生產武器將成為現實。

維克返國後於官網發布最新周報，聚焦台灣行。他形容台灣是「對美國國家安全與全球經濟至關重要的共和國」，並強調2300萬熱愛自由的台灣人民正面臨中國國家主席習近平日益加劇的威脅，習近平最渴望的目標就是奪取這座距中國沿岸僅約90英里的島嶼。

維克指出，若台灣落入中國手中，不僅台灣人民的性命與自由將受重大威脅，全球經濟也將陷入蕭條，而美國藉以防衛自身的太平洋防線將全面潰散。他表示，此次訪台正是國際防止災難性局勢發生之努力的一環。

在周報中，維克進一步說明，他此次印太行程除訪台外，還前往夏威夷、關島、帛琉與菲律賓，巡視當地美軍基地。他指出，這些民主國家過去數十年來持續投入大量資源，支援美軍駐紮，形成一道堅實的防線，不僅讓敵人更難接近美國西岸，也為駐在國提供安全保障。

同時維克也警告，若中國攻擊台灣而美國無法挺身保衛，將削弱這些國家對美軍駐紮的信任與支持，最終可能迫使美軍撤退到關島或夏威夷，使美國本土暴露於更大風險。他強調，「一個自由的台灣，是太平洋自由國家信心的來源，也是支持美軍部署的穩固基石。」

美國自1970年代末通過《台灣關係法》，承諾協助台灣取得維持自我防衛所需的裝備與服務。韋克爾表示，這項承諾應該繼續延續下去，並再度表達他對擴大美台武器聯合生產的信心，認為此舉將不僅強化兩國經濟連結，更能捍衛自由價值，「這是我們作為美國人所珍視的原則」。