政治

轟新青安錯誤政策　吳欣岱：反而為炒房添加柴火

▲吳欣岱批評政府助長房價失速狂飆。（圖／記者陳家豪攝）

▲吳欣岱批評政府助長房價失速狂飆。（圖／記者陳家豪攝）

記者張靖榕／綜合報導

行政院日前拍板，將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（簡稱新青安）排除在《銀行法》第72-2條不動產放款比率限制之外，旨在協助首購自住青年實現買房夢。不過，台灣基進黨秘書長吳欣岱強烈批評此為「錯誤的策政」，表示政府不檢討反省，反而還要在這台房市失速列車上繼續添加柴火。

吳欣岱6日晚間在臉書表示，自己多年來一直關注台北市內湖區房市狀況，卻在新青安政策上路後，第一次從房仲口中聽到，「最近真的太貴了，妳先不要買。」她一年前就曾公開呼籲政府應檢討新青安政策，但政府不僅沒有反省，現在甚至還要為這個實際上助長炒房文化的錯誤政策添加柴火。

吳欣岱批評，新青安從設計之初就是以購屋角度切入居住議題，忽略租屋市場制度改革與去金融商品化的政策方向。她認為，這樣的政策只會讓原本還未準備好購屋的年輕族群，例如自備款不足或收入還不穩定的首購族，提早跳入房市，成為高房價浪潮下的「韭菜」，對整體社會毫無長遠助益。

「居住正義不是買房正義」，吳欣岱強調，真正的解方應是打造安全、穩定且具制度保障的租屋市場，才能有效降低購屋壓力與需求，進一步抑制房價飆升。她也指出，要杜絕住房金融商品化的政策並不難設計，只需透過公平正義的課稅制度，針對賣方資本利得有更正義的課稅機制，讓房地產市場無法輕易獲取超額利潤，自然就能杜絕炒房者。

吳欣岱表示，政府應為長遠民生與公平正義負起責任，除了居住正義議題，許多民生與經濟等相關議題，政府都應頂著壓力為多數人堅持做對的事。若只是透過資源分配的權力換取政治利益的話，是下一代要共同承擔這個共業。




江祖平揭性侵真相！　范雲：三立應負雇主責任

