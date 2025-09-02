　
獨攀失聯！美登山客1個月後尋獲遺體　最後訊息坦承：我好累

▲▼獨攀失聯！美登山客1個月後尋獲遺體　最後訊息坦承：我好累。（圖／翻攝比格霍恩郡警長辦公室）

▲38歲的加德納，失聯近1個月後，被另一支攀岩隊尋獲遺體。（圖／翻攝比格霍恩郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國38歲登山客加德納（Grant Gardner）獨自挑戰懷俄明州的「比格霍恩山脈」（Bighorn Mountains），未料離奇失蹤，將近1個月後終於尋獲遺體。他生前曾經傳訊息給妻子透露非常疲憊，未料成為遺言。

比格霍恩郡（Big Horn County）警長辦公室8月28日證實，死者遺體在海拔4015公尺的雲峰（Cloud Peak）山頂附近被發現。一支來自北卡州的專業攀岩隊，在下山紮營途中發現罹難者，立即透過衛星通訊設備通報當局，並且延後行程等待救援抵達。

警方指出，加德納的衣服顏色與攀爬地形極為相似，因此增加了搜尋難度。他們特別感謝攀岩隊「在正確時間出現在正確地點」，「儘管這不是我們希望看到的結果，但仍希望這能夠為家屬帶來平靜與結束。」警方初步研判，此案屬於意外事故，已移交法醫辦公室調查死因。

加德納來自明尼蘇達州，已有超過10年登山經驗，而且經常獨攀，這次原定進行為期3天的獨攀行程。警方透露，加德納最後一次通訊是在7月29日，他傳訊息給妻子表示已經攻頂，但同時透露出「攀登比他想像的還要費力，而且他很疲倦」。

加德納身後留下妻子與2個孩子，他的太太在搜救期間曾表示心碎與不知所措，但會為了孩子堅強起來，「這些年來從沒發生過這種事，他知道自己在做什麼，也具備相關技能。」

 
