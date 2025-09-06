台中清潔隊員集體貪污！送高粱酒封口GPS露餡　2人收押禁見

▲台中市北屯區清潔隊員非法清運廢棄物。（圖／台中市環保局提供）

記者郭玗潔／台中報導

台中市北屯區清潔隊員集體涉貪！台中地檢署偵辦環保局清潔隊員非法清運廢棄物，前天(4日)約談11名嫌疑人、3名證人到案說明，檢方複訊後認定其中一名張姓清潔隊員司機與一名張姓廠商涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，向法院聲押禁見獲准，另5名涉案人員以2至15萬元交保候傳。

中檢昨日指揮偵辦本案，並持搜索票到嫌疑人住所、辦公處所等16處搜索，約談總計11名嫌疑人與3名證人到案說明。檢方認為，北屯區一名張姓清潔隊員自2022年起私自收取清運費用，接受廠商非法清運，以規避中市府所訂定的廢棄物費用，圖利多家廠商。

據了解，環保局在查核垃圾車GPS定位時，發現張姓清潔隊員等7人有違法情事，偏離路線異常多達142次，且區隊長親自埋伏監看，發現隊員私自清運不明廢棄物，再前往焚化廠掩蓋事實。

不只如此，隊員又在案發後以購買便當為由，偏離路徑20多次。經環保局調查，張姓隊員購買高粱酒饋贈，要求其他隊員長期配合，涉及違反《貪污治罪條例》之收受賄賂、圖利罪及《廢棄物清理法》等罪嫌。而張員已於113年5月依法將其解僱，另針對其他受指揮或涉有不法人員均予以懲處。