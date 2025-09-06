江祖平再曝受害者！龔益霆問「要不要打砲」：姐很漂亮想要很正常

▲江祖平。（圖／翻攝IG／江祖平）



記者施怡妏／綜合報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及下藥性侵，並且還偷拍，最後坦承自己就是受害者，引起社會關注。如今，江祖平再度發文指出，又有新一名女性站出來，從遭到龔益霆言語騷擾「要不要打炮」，遭到拒絕後龔仍以輕浮態度回應「想要所以問的」、「還好吧」。

江祖平在Threads發文，PO出一張LINE對話紀錄，又有受害者自曝，曾被龔益霆騷擾。龔益霆一開頭就問「要不要打炮？」受害者回嗆「是不是欠公審？問這X小問題」。被嚴厲斥責後，龔益霆還回應「想要所以問的」、「還好吧」、「勇於表達自己想法哈哈哈」、「我很直接的」、「反正姐長那麼漂亮，我想要應該正常不過」。

江祖平表示，雖然表面上看似只有她一人站出來發聲，但她一點都不孤單，其實許多同事們也有遭遇不適對待，只是礙於職場壓力與工作考量，才暫時無法公開站出來，「因為同事們都需要工作，真的不要為難其他同事，好嗎？」她透露，私下已有不少人向她傳達支持與安慰，讓她感受到來自各界的溫暖與力量。

繼三立副總龔美富發出公開聲明，強調相信兒子願接受司法調查，三立電視總經理高明慧5日正式發表聲明，表示「已經要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職」，同時報告公司調查資料移送士林地檢署，配合檢警偵辦，並再次強調「公司絕不護短」。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

▼受害者再+1。（圖／翻攝自Threads）

