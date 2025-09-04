　
社會 社會焦點 保障人權

被妻抓包買春！夫怨「長期沒行房」　法官打臉判賠30萬

記者黃翊婷／台北報導

北部一名人妻小花（化名）控訴，丈夫阿鴻（化名）自2021年起與眾多外國網友、性工作者發生性行為，因而決定提告求償100萬元；阿鴻則反控小花長期拒絕行房，這段婚姻早已產生破綻，他難忍身心孤寂，不得已才會對外尋求慰藉。不過，法官日前審理之後，仍判阿鴻應賠償小花30萬元較為適當。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲小花控訴丈夫阿鴻發生婚外情，阿鴻則反控小花長期拒絕行房。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，她和阿鴻結婚多年，沒想到阿鴻竟自2021年10月起與眾多外國網友及性工作者發生性行為，或做出逾越一般交往分際的不正當親密關係，種種行為顯然已經侵害到她的配偶身分法益且情節重大，因而決定提告求償100萬元。

阿鴻則辯稱，小花長期拒絕行房，甚至會以口頭或文字羞辱他，這段婚姻早已產生破綻，小花也在2018年間主動提出離婚，只是因故尚未談妥，雙方沒有重修舊好，他難忍身心孤寂，才會對外尋求慰藉，次數也沒有小花說的那麼多。

法官認為，阿鴻承認在婚姻關係存續期間與他人數度發生性行為、接受性服務及按摩，甚至多次向他人傳送曖昧訊息、在交友軟體上搭訕網友等等，這部分有LINE對話訊息為證，可見他的行為已經明顯違背婚姻誠實義務，的確嚴重侵害小花的配偶權。

法官表示，雖然阿鴻聲稱婚姻早已產生破綻，縱使他做出上述行為，也不算破壞夫妻圓滿生活，但他的行為確實侵害到小花的配偶權，雙方既為夫妻，就算感情不睦，也應當尋求正當管道解決，而不是任由家庭生活破裂失和，並將此當作婚外情的合理藉口。

最終，法官沒有採信阿鴻的說詞，並判他應賠償小花30萬元較為適當，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
(三) 防止老人受虐，請撥打110、113。

