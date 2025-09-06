江祖平爆被性侵！陳沂酸女權：集體沈默是怎樣　1建議徹底毀滅渣男

▲女星江祖平。（圖／翻攝IG／ping0130）

記者葉國吏／綜合報導

藝人江祖平爆料被三立資深副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵，但鮮少有藝人開口提及此事。網紅陳沂在臉書發文挺江祖平，並點名其他女權份子「集體沈默是怎麼回事」，同時建議可以徹底毀滅渣男的作法。

陳沂5日深夜在臉書發文表示，江祖平發文時第一時間沒有討論，是因為她當時覺得江祖平表達方式太混亂，讓人搞不清楚狀況。「但事件發展至此，直接說結論，支持江祖平！」

陳沂表示，江祖平一開始說受害者是其他女演員，後來才說那個人其實是她自己。「完全可以理解，要受害者把這麼痛苦的事攤到陽光下是多麼強人所難的事。」陳沂痛批男方把風向導成他們曾經交往過，剛分手，江祖平疑似是狹怨報復。「但如果有性侵相關情事，跟你們是否交往過根本兩回事吧？」

陳沂同時點名其他女權份子「集體沈默是怎麼回事？難道因為對象是三立所以不能說也不敢說嗎？」陳沂也建議能夠有人幫江祖平整理邏輯後再發言，不然在情緒上無法徹底將渣男毀滅。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

