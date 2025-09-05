心靈雞湯不一定有用！小心這些讓你更焦慮的「好心建議」

▲常見的正向語錄其實可能帶來反效果，專家提醒適度調整心態，才是真正的自我療癒之道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

我們都聽過那些安慰話語，像是「一切都會好的」、「撐下去就對了」；但這些話真的有用嗎？事實上，有些看似激勵人心的建議，反而可能帶來反效果。外國網站《Bright Side》文章列舉了7句常聽到的話，快一起來看看你有沒有聽過吧！

1、永不放棄

這句話聽起來很勵志，但未必總是正確。若你執著在一件耗費心力、卻毫無進展甚至對未來有害的事，只會浪費寶貴時間。當目標讓你失去健康、停滯不前或不斷消磨自信，那或許就是該「適時放手」的信號。懂得放下，有時比死守更能為未來開啟更好的道路。

2、感情就是需要努力經營

當然，任何關係都需要用心維持，但若你把一段失敗的戀情歸咎於「自己不夠努力」，就得重新思考了。真正契合的伴侶關係，不該讓你覺得疲憊或不斷勉強。否則，最終只會累積怨懟與壓力。

3、想吃什麼就吃，保持自信最重要

身體自信確實重要，愛自己更是必修課。但愛自己不代表放縱壞習慣。善待身體的方式，是適度運動、均衡飲食與養成健康習慣。自信要建立在「健康的生活方式」之上，而非忽視長遠的健康風險。

4、要原諒才能療癒

並非所有人都值得被原諒。有些人傷害了你，甚至從未感到愧疚，那你沒必要勉強自己釋懷。你完全可以選擇「不原諒但放下」，不必再讓對方佔據你的情緒，這樣同樣能幫助你走向自由。

5、讓寶寶自己哭一哭就好

讓嬰兒「哭到累」並不是好方法，反而容易造成被忽視的陰影，未來可能導致更黏人或焦躁。專家指出，嬰兒必須先感到安全，日後才能健康地學會獨立。反之，強迫過早「獨立」，只會讓他們長大後更加依賴。

6、不要拿自己跟別人比

雖然聽起來正面，但適度比較其實有幫助。觀察同領域的人如何成功，可以激勵你找到前進的方向。當然，重點是要適量，避免過度比較而引發焦慮或倦怠。

7、一切都會好起來的

正面思考無可厚非，但若朋友正深陷低潮，你單純回一句「沒事啦，一切都會好」並不會讓他立刻振作。更有用的方法是傾聽、同理，陪伴他們面對困境。

這些看似正向的話語，若不加思考地使用，反而可能帶來壓力；與其盲目保持樂觀，不如學會「務實的正向」，這才是真正能幫助自己與他人的生活態度。