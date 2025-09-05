　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／14:57台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者陳嘉恩／台北報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午2時57分台南市楠西區發生芮氏規模4.1地震，震央在台南市政府東北東方46.4公里處，深度12.5公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在嘉義縣大埔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署測報資料，震度4級地區為嘉義縣，震度3級地區為台南市，震度2級地區為高雄市、雲林縣、彰化縣，震度1級地區為嘉義市、台東縣、花蓮縣。

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／拼7000萬保釋金！　陳佩琪赴銀行「笑容藏不住」
江祖平再爆龔益霆「拉女進房間」企圖性侵！　邊脫邊喊：牌友兼砲
快訊／台南規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／14:57發生有感地震！初估最大震度3級以上
江和樹曝柯文哲1原因「恐拒絕交保」　喊話企業大老幫忙
LIVE／柯文哲可以回家了！　北院現場曝
獨／不只江祖平！　龔益霆噁男對話曝光：我擅長也很長
快訊／台2線嚴重事故！　貢寮至頭城雙向封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵國慶連假加開104班列車　9/10起開搶

柯文哲7000萬交保　能否順利「全看1關鍵」！律師：有2大挑戰

快訊／14:57台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／14:57發生有感地震！初估最大震度3級以上

急籌7000萬！他曝柯文哲1原因「恐拒絕交保」　喊話企業大老幫忙

快訊／北市內湖熱飆38.1度　10縣市「高溫警示」

容易玻璃心、淪陷渣男是「底氣不夠」　心理師：存10倍才能倒扣 

屏東衛生局抽驗中元節52件食品　結果出爐

客家小店送優惠！花蓮購物節 × 義民祭　9 ／8起限時快閃7天

全國首創！雲縣府偏鄉學校設置牙科診療椅　守護學童口腔健康

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

台鐵國慶連假加開104班列車　9/10起開搶

柯文哲7000萬交保　能否順利「全看1關鍵」！律師：有2大挑戰

快訊／14:57台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／14:57發生有感地震！初估最大震度3級以上

急籌7000萬！他曝柯文哲1原因「恐拒絕交保」　喊話企業大老幫忙

快訊／北市內湖熱飆38.1度　10縣市「高溫警示」

容易玻璃心、淪陷渣男是「底氣不夠」　心理師：存10倍才能倒扣 

屏東衛生局抽驗中元節52件食品　結果出爐

客家小店送優惠！花蓮購物節 × 義民祭　9 ／8起限時快閃7天

全國首創！雲縣府偏鄉學校設置牙科診療椅　守護學童口腔健康

普丁訪華返俄後送大禮　宣佈將對中國實施對等免簽入境

收「交通事件待辦」郵件！民眾怕被詐　監理站揭真相

2屆FMVP雷納德密約風波延燒！快艇老闆喊冤「我也是受害者」

柯文哲可回家過中秋　陳佩琪赴銀行籌7000萬「笑容藏不住」

太魯閣國家公園新規上路！生態保護區禁帶寵物　3違規提高罰則

台鐵國慶連假加開104班列車　9/10起開搶

柯文哲7000萬交保　能否順利「全看1關鍵」！律師：有2大挑戰

快訊／14:57台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

獨／連環爆！江祖平舊愛約砲學妹「男友月收沒10萬請他離開」　龔益霆薪資曝

泰國北碧府「隱藏版森林溫泉」開箱！只要60泰銖在地人也愛泡　

生活熱門新聞

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

應曉薇「高顏值女兒」首度亮相！　網歪樓認岳母

普渡11禁忌一次看！　誤觸小心被跟回家

建德國中招生跳票！棒球隊變社團體育生傻眼

柯文哲交保！律師提1狀況「可能再被關3個月」

柯文哲7000萬交保　網洗版：為難人家的數字

他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

賣掉新竹農地！傳柯文哲「存款剩不到5000萬」

更多熱門

關鍵字：

地震

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面