國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

天文攝影師拍星雲嚇到！　竟神似《異形》經典怪物

▲▼天文攝影師拍星雲嚇到　影像竟神似《異形》經典怪物。（圖／翻攝自X）

▲天文攝影師拍攝的面紗星雲影像竟神似《異形》經典怪物。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名天文攝影師日前將自己拍到的面紗星雲（Veil Nebula）投稿至Space.com，並驚呼照片中竟出現一張酷似《異形》（Alien）經典反派「異形怪物」（Xenomorph）的詭譎臉孔，還特地貼出與電影劇照的對比圖，讓不少網友直呼「真的很像」。

來自美國的攝影師多布里耶維奇（Daisy Dobrijevic）表示，她的拍攝目標是位於天鵝座（Cygnus）的面紗星雲東側（編號NGC 6995），為了減少光害與滿月干擾，她分別在8月8日與8月12日觀測拍攝，總計曝光約1.5小時，並使用雙波段濾鏡（dual-band filter）處理。

最終將影像疊加後，呈現出纖細的氣體絲狀結構，而這次從拍攝角度看去，竟形成一張彷彿來自科幻噩夢的「異形」臉。

她使用的是法國製Vaonis Vespera Pro智慧望遠鏡，口徑5公分，售價約2790歐元（約新台幣9.7萬元）。根據美國太空總署（NASA）資料，面紗星雲距離地球約2400光年，是「天鵝座迴圈」（Cygnus Loop）的一部分，屬於超新星爆炸殘骸，約1萬年前由一顆質量約為太陽20倍的恆星劇烈爆炸形成。

當時恆星死亡釋出的物質以每秒約1700公里的速度向外擴張，如今星雲範圍已達150光年，視覺大小約為滿月的6倍。

由於隨時間推移，星雲物質會愈來愈稀薄，面紗星雲如今已無法用肉眼直接觀測。多布里耶維奇指出，若想親眼欣賞，至少需要10公分口徑望遠鏡，在無光害的黑暗天空下才有機會看見，但肉眼仍難以辨識色彩，只會看到一片微亮的雲狀結構。

這次的「異形星雲」影像，是她經過連續多天長時間曝光並疊圖處理，才得以捕捉其複雜的紋理與絢麗色彩。

有趣的是，《異形：地球》（Alien: Earth）影集才剛在8月12日於美國FX與Hulu首播，隔日於英國與歐洲的Disney+上線，劇情融合企業反烏托邦與異形恐怖元素，與這張天文照的詭譎氛圍不謀而合。多布里耶維奇笑說，這樣的拍攝結果「10分滿分，絕對會再拍一次」。

相關新聞

2025英仙座流星雨 陸專家曝：22時前為小朋友觀測最佳時間點

2025英仙座流星雨 陸專家曝：22時前為小朋友觀測最佳時間點

北半球三大流星雨之一、肉眼最易觀測的英仙座流星雨將於今（12）日晚至明（13）日晨間迎來極大值。上海市天文學會副理事長施韡表示，今（2025）年英仙座流星雨的峰值預計出現在8月13日4時，正在東亞上空，每小時天頂流量約為90。

酸「流汗肥宅魯蛇」還對女模襲胸　攝影男遭判刑

酸「流汗肥宅魯蛇」還對女模襲胸　攝影男遭判刑

中研院發現遙遠天體「菊石」　學者：第九行星存在可能性降低

中研院發現遙遠天體「菊石」　學者：第九行星存在可能性降低

黑洞撞黑洞！　合併成太陽265倍巨獸

黑洞撞黑洞！　合併成太陽265倍巨獸

2025台南天文嘉年華登場！南瀛仲夏摘星趣親子嗨翻夏天

2025台南天文嘉年華登場！南瀛仲夏摘星趣親子嗨翻夏天

