離奇！他深山醒來失憶「身旁放60萬」　崩潰求助媒體：我是誰？

國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

離奇！日男深山醒來失憶「身旁放60萬」　崩潰求助媒體：我是誰？

▲日本一名男子在深山醒來，竟離奇失憶。（圖／翻攝自X）

▲日本一名男子在深山醒來，竟離奇失憶。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

日本島根縣今夏發生一起離奇事件，一名男子在深山草叢中醒來後，竟完全喪失記憶，連自己的姓名與過去生活全都想不起來，身邊唯一留下的，只有衣服、眼鏡，以及一個裝著約60萬日圓（新台幣約12.3萬元）的保鮮袋現金。沒有手機、沒有身分證，這場宛如推理劇般的遭遇，讓他至今仍在追問，「我到底是誰？」

綜合日媒報導，男子自稱「田中一」，回憶僅止於零散片段，像是大阪知名的固力果「跑跑人」霓虹招牌、富士山的身影，其餘記憶一片空白，就連食物也僅能分辨米飯與麵包，卻想不起炸雞或薑燒豬肉是什麼。甦醒後的三周，他靠現金購買帳篷與食物，在山中過起野宿生活，直到感到無助，才於8月間前往島根縣警署求助。警方替他拍照、採集指紋，卻仍查不出任何身分線索。

其後，田中一循著模糊印象輾轉前往大阪，卻因攜帶刀具觸法而被拘留10天。偵訊中，他解釋自身失憶狀況，最終獲釋，由福祉團體安置，目前在大阪餐飲店打工度日。儘管如此，他坦言最恐懼的仍是「不知自己是誰」，因此選擇接受媒體採訪，希望透過曝光讓可能的親友或熟人認出他，並刻意維持剛甦醒時的龐克雞冠髮型，視為「線索之一」。

消息曝光後，日本媒體與社群掀起熱烈討論，不少人驚呼情節宛如懸疑劇，也有人質疑他「刻意炒作」或「可能涉有隱情」。然而，也有熱心網友動用肉搜，在服飾公司網站照片中發現疑似相似人物，更有公益團體透露，電視報導播出後短時間即收到約300件相關通報，顯示他或許來自東京都，但其真實身份至今仍未查明。

