生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學生零用錢「一個月給15K」還不夠用？網點出關鍵：不一樣吧

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲大學生一個月的零用錢，要多少才夠用？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

給小孩多少零用錢是合理的呢？一名網友發文表示，有些大學生覺得零用錢至少要1萬5000元才夠用，但他以前一個月可能拿7000元就夠用了，因此他就想知道，是因為現在物價上漲，還是純粹爸媽太寵小孩？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上，以「現在小孩的零用錢該給多少？」為標題發文，提到他之前看過許多街訪影片、Threads上文章，發現現在不少大學生都覺得，一個月的零用錢至少要1萬5000元才夠，甚至還有人認為這樣還不太夠用。

原PO透露，他4年前還是大學生時，一個月拿7000元零用錢就差不多了，且平常不會特別追求吃多好的東西，只要能吃飽就好。對於零用錢的金額落差，他便好奇，究竟是因為物價真的上漲太多，還是爸媽太寵小孩呢？

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果我是父母，我會先從親朋好友或查詢網路資料，判斷該給多少錢」、「現在物價又不一樣」、「7000元在雲林以南，勉強過得去，回家交通另計；雲林以北14000元；台北至少1萬8000元，不含住宿、回家交通，不然真的吃土」、「現在國中生一個禮拜飯錢就1000元了，還只有晚餐，如果三餐加上交通費，1萬5是基本」。

也有網友指出，「扣掉房租費、伙食費這種基本開銷，剩下的才能叫做零用錢，如果沒有生活上的煩惱，光是零用錢，一個月需要1萬5，覺得太多了」、「生活費跟零用錢不一樣吧」、「1萬5是生活費吧，說不定還包含房租」。還有網友認為，「給基本1萬元，多的自己打工賺啊」、「先了解小孩學校周圍的消費，如果有住宿，那的確要更多花費，我當年大約家裡給7、8000元左右，現在應該可能要更多喔，也可以溝通讓小孩打工」。

08/31 全台詐欺最新數據

