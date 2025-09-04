　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭綠控參加陸93閱兵　李德維：人云亦云大可不必

▲▼國民黨團召開「錄音檔連環爆 國安大破口! 」記者會 林為洲 李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨前立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸昨於天安門廣場舉行閱兵典禮，傳新北市文化基金會董事長李德維也參加閱兵活動，新北市議員翁震州抨擊，李德維做為市府所屬基金會的董事長，卻參加這類活動，是新北市政府螺絲掉滿地還是新北市政府默許？對此，李德維表示，「請外界指控要拿出確實證據，若只是人云亦云，大可不必」。

翁震州指出，新北市文化基金會董事長李德維，做為市府所屬基金會的董事長，卻參加中國「九三閱兵」活動，這樣的行為與文化基金會的運作有任何實質幫助嗎？

翁震州質問，新北市政府事前是否知情？是否有核准申請？新北市文化基金會接受市府補助，市府有督導責任，難道可以放任不管？他嗆，人民的納稅錢不是用來酬庸一個參加閱兵的人，更不是用來替市府背書錯誤立場，身為董事長卻行為爭議，等同讓外界誤以為這是新北市政府的官方態度，嚴重傷害市府公信力，他要求市府立即究責，並立刻解除李德維董事長職務，給市民一個交代。

對此，李德維回應，請外界指控要拿出確實證據，若只是人云亦云，大可不必。

新北市文化基金會也澄清，對董事長私人行程毫不知情，該職位屬無給職，也是董事兼任，既無需請假，也不須報備，基金會僅從新聞得知相關消息，強調與基金會業務無涉，無從評論。

09/03 全台詐欺最新數據

家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

賴清德：AI是新時代倚天劍、屠龍刀　要聯手生醫強化照護

普丁習近平大聊器官移植、長生不老　綠委嘆：誰掌權就掌握人民器官

內政部強化165反詐騙專線能量見效　每日平均財損較去年減少2億元

內政部硬起來！修法禁房東擋申請租補、遷入戶籍　違者將開罰

遭綠控參加陸93閱兵　李德維：人云亦云大可不必

蔡英文過生日！賴清德、蕭美琴禮物曝光　許願盼「台灣風調雨順」

新青安房貸重大鬆綁　藍委：別頭痛醫腳、腳痛醫頭

幕後／趙少康私下表達參選黨主席意向　朱立倫「開綠燈」盤算曝

台中「全台最大垃圾山」34萬噸超載難處理　市府估2042年才能清掉

參選黨主席起手式？　朱立倫頒趙少康、管中閔中評會主席團聘書

前國民黨主席洪秀柱等人出席中共九三閱兵，國民黨僅表示尊重。而今（4日）國民黨內也有黃復興黨員到黨部外抗議，喊話「國民黨什麼都好，缺一個反共的黨主席」。民進黨發言人韓瑩、中國事務部主任吳峻鋕召開記者會痛批，國民黨與侵略者同站一列，「洪秀柱在天安門看到的軍隊，絕大部分矛頭指向台灣，台灣人民情何以堪？」就連國民黨最鐵桿的黃復興成員，都發起「清黨」運動，現在要競選國民黨黨主席的人，也應該說清楚立場為何。

