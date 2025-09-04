遭綠控參加陸93閱兵　李德維：人云亦云大可不必

▲國民黨前立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中國大陸昨於天安門廣場舉行閱兵典禮，傳新北市文化基金會董事長李德維也參加閱兵活動，新北市議員翁震州抨擊，李德維做為市府所屬基金會的董事長，卻參加這類活動，是新北市政府螺絲掉滿地還是新北市政府默許？對此，李德維表示，「請外界指控要拿出確實證據，若只是人云亦云，大可不必」。

翁震州指出，新北市文化基金會董事長李德維，做為市府所屬基金會的董事長，卻參加中國「九三閱兵」活動，這樣的行為與文化基金會的運作有任何實質幫助嗎？

翁震州質問，新北市政府事前是否知情？是否有核准申請？新北市文化基金會接受市府補助，市府有督導責任，難道可以放任不管？他嗆，人民的納稅錢不是用來酬庸一個參加閱兵的人，更不是用來替市府背書錯誤立場，身為董事長卻行為爭議，等同讓外界誤以為這是新北市政府的官方態度，嚴重傷害市府公信力，他要求市府立即究責，並立刻解除李德維董事長職務，給市民一個交代。

對此，李德維回應，請外界指控要拿出確實證據，若只是人云亦云，大可不必。

新北市文化基金會也澄清，對董事長私人行程毫不知情，該職位屬無給職，也是董事兼任，既無需請假，也不須報備，基金會僅從新聞得知相關消息，強調與基金會業務無涉，無從評論。