台中市府攜手青年打造綠色城市　美樂地公園競圖與攝影票選熱烈展開

▲全國逾248件設計激戰開打，第六屆臺中美樂地公園競圖評鑑熱烈展開。（圖／臺中市政府新聞局提供，下同）

生活中心／綜合報導

台中市政府建設局舉辦的「第六屆台中美樂地公園全國大專院校特色公園競圖比賽」，今年以「碳中和公園」為主題，廣邀全國大專院校學子踴躍參加。活動自開跑以來，獲得熱烈迴響，徵件數量更突破248件，創下歷年新高，顯示青年學子對於公共設計與永續議題的高度重視。

市府表示，「美樂地」不僅是公園設計競圖的平台，更是凝聚青年創意、推動城市永續的重要舞台。透過設計比賽，市府希望鼓勵學生關注環境變遷，思考如何以創新設計回應碳中和、永續發展與市民休憩需求，讓台中的公園更加貼近生活。

本屆比賽由市府邀請6位專業評審團隊進行嚴格審查，成員包括市府代表、學界專家及景觀總顧問等，從眾多優秀作品中篩選出40件佳作，並於10月1日進行頒獎。

▲美樂地公園攝影創意競賽得獎作品，朝陽科技大學蘇杰毅同學「車輪下的童年夢」。

除了競圖比賽外，市府今年同時舉辦「美樂地公園攝影創意競賽」，邀請民眾透過鏡頭捕捉台中公園的自然風貌與人文之美。攝影作品不僅展現市民眼中公園的多樣面貌，也象徵公園是承載回憶與社區生活的共同空間。



▲美樂地公園攝影創意競賽得獎作品，朝陽科技大學顏子齊同學「童趣騎行中」。

目前攝影比賽已進入網路人氣票選階段，自8月15日至9月15日止，市民可透過「第六屆台中美樂地公園競圖」FB粉絲專頁投票。參與投票者除能支持喜愛的作品，還有機會抽中精美紀念品，而得票數最高的作品更可獲得最高8,000元人氣獎金。

票選網址 https://www.facebook.com/share/p/1GVcNojUgC

▲美樂地公園攝影創意競賽得獎作品，朝陽科技大學連俊銘同學「和『樂』融融」。

市府呼籲市民踴躍投票，不僅能展現對青年的支持，更能共同參與台中綠色城市的建設過程。透過這場競圖與攝影的雙重盛會，台中市不僅展現設計與文化能量，更凝聚全民力量，為實現「美樂地、碳中和」的永續願景邁出堅實步伐。



▲歷經一個月嚴謹審查，最終評選出涵蓋三大子題的40件優秀作品。

