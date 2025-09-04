獨／陽光男黑化！人蛇胡男起底　拿皮肉錢爽吃越南米其林餐廳

▲逼印尼妹接客害命的應召站主嫌胡恆銓，帶全家人赴越南胡志明市爽吃米其林餐廳。（圖／民眾提供、下同）

記者張君豪／台北報導

板橋一對結婚3年的胡恆銓（36歲）、武阮薔薇（26歲）夫妻檔涉經營跨國賣淫人蛇販運案，被檢警查出以透過在東南亞當地放高利貸、巧立名目虛增手續費、利息方式，讓無法還債的東南亞年輕女子被逼來台，以「一樓一鳳」方式攬客賣淫。胡男治軍嚴謹，不僅委託專業的試車手「驗貨」20名遭拘禁賣淫的東南亞妹，撰寫性愛開箱文，還長期苛扣賣淫女已經低的可憐的日薪500元，造成一名印尼妹賣淫數月仍還不了僅10萬台幣債務，台灣儼然成為東南亞女子性剝削的交易熱區，知情者向《東森新媒體ETtoday》揭露胡男黑化歷史。

知情者透露，胡男約10年前在新北市某高檔景觀餐廳打工、擔任外場實習生，當時胡男有定期健身跑步習慣，外型頗陽光開朗，同事對他的印象就是反應很快、嘴巴甜但「感覺講話比較臭屁」，感受到胡男想積極嘗試向外發展「讓同儕認同的企圖心」，在該知名餐廳工作約半年就離開。

曾接觸他的友人表示，近年只知道他在2022年迎娶越南新娘武阮薔薇，婚後育有一女，武女因婚嫁取得台灣居留證並來台定居，但武女希望丈夫能給娘家一個好印象，2023年3月下旬兩夫妻帶著胡家親人遠赴越南包婚宴館盛大舉辦婚宴。知情友人透露，當時感覺胡男生活明顯提升很多，不僅戴金項鍊、名錶，甚至穿戴名牌服飾，過起上流生活，「就感覺他應該找到好工作賺了大錢。」

胡男經營應召站賺到錢後，對家人出手相當闊綽，拿著剝削東南亞賣淫妹的皮肉錢，多次攜家帶眷赴越南下龍灣觀光，住高檔飯店打卡拍照，去年還到越南胡志明市開幕一年就入選米其林的高檔餐廳「Oryz Saigon」，爽喝香檳吃異國高檔料理，對比他旗下印尼應召女的悲慘遭遇，不但被剝削接客甚至罹病鬧出人命，令人情何以堪。