羅一鈞升疾管署長「首位防疫醫師出身」　陳亮妤接掌健保署

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署長將由代理署長羅一鈞升任。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部疾管署、健保署長人事確定！衛福部次長莊人祥今（4）日證實，衛福部長石崇良已經於部務會議宣布，疾管署代理署長羅一鈞升任疾管署長，健保署副署長陳亮妤升任健保署長；衛福部規劃將於下週二進行署長交接儀式。

衛福部長石崇良、次長莊人祥上任之後，原本懸缺的健保署長、疾管署長一職，確定由副署長陳亮妤、疾管署代理署長羅一鈞升任。

羅一鈞發布聲明表示，疾管署的首要任務是對下一次的大疫做好準備、嚴陣以待，其中防疫和感控人才的儲備和培養是重中之重，「SARS後的改革和資源投入，例如傳染病防治醫療網、防疫醫師制度等，都讓我們的防疫體質脫胎換骨，也栽培了無數人才能讓我們順利迎戰新冠大疫。」

羅一鈞提到，他本身也是受惠於新誕生的防疫醫師制度，才能在17年前（2008年7月）由一位台大感染科小醫師通過面試進入政府擔任第四屆防疫醫師，並獲選送美國受訓、赴非洲疫調、親歷國內大小防疫戰役，經過17年後成為第一位自防疫醫師起步的疾管署署長。

羅一鈞指出，自己和疾管署全體同仁除了會兢兢業業持續落實疫後改革，也會秉持「人才為防疫根本」的信念，在防疫、感控和愛滋結核防治人才培育和留用投入更多資源，也要讓第一線協助防疫工作的伙伴獲得更多的支持鼓勵，並且加強跨領域的對話交流，讓專家學者、民間團體能溝通反映對於防疫政策和防疫措施的不同意見，期待能夠重建民眾和各界對於防疫團隊的信心。

衛福部心理健康司司長陳亮妤。（圖／記者趙于婷攝）

▲陳亮妤將接任健保署長。（資料照／記者趙于婷攝）

至於陳亮妤畢業於成功大學醫學系，台北市立聯合醫院取得精神科專科執照後，前往美國約翰霍普金斯大學攻讀公共衛生博士，回國後曾於北市聯醫松德院區擔任主治醫師、北市聯醫昆明防治中心主任，長期投入成癮防治臨床工作。值得注意的是，她2023年3月至衛福部擔任心理健康司司長，去年9月調任健保署副署長，任職不到1年，又高升健保署長。

而陳亮妤的父母和綠營有相當淵源，父親是賴清德彰化縣競選總部主委陳永昌、母親則是彰化縣信賴台灣姊妹會長黃淑娟。此外，去年底衛福部接連爆出霸凌案，陳亮妤也遭指控於心健司長期間霸凌下屬，後續衛福部調查研判不符合職場霸凌要件，案件未成立。

陳亮妤聲明表示，自己在心健司司長期間，推動青壯世代心理支持方案、國家心理韌性計劃、首創酒癮防治中心等方案，進入健保署之後推動慢性病888計劃、癌症防治、健保數位建設等醫療政策；未來職務轉換，深感責任重大，將繼續在健保署的崗位努力，也期盼大家能一如既往地給予支持與指教。

衛福部規劃將於下週二進行署長交接儀式，羅一鈞特別強調，因防疫團隊一向勤樸儉約，此次交接儀式懇辭各界花籃賀禮。

