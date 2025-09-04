獨／人蛇夫妻檔結婚照曝！性剝削害印尼妹「還不完債」病發身亡

▲人蛇集團、應召站業者胡恆銓與越南籍妻子武阮薔薇結婚時照片。（圖／熱心民眾提供，下同）

記者張君豪／台北報導

移民署、北市松山分局4日宣布偵破令人髮指的人口販運案，家住新北板橋的應召站業者胡恆銓與越南籍妻子武阮薔薇，涉嫌透過綽號「LUNA」印尼籍男子在印尼當地鎖定家境貧困家庭放高利貸，之後以來台灣卡拉OK、SPA上班打工為由，誘騙逾20名包含泰國、越南、印尼籍的年輕女子來台，之後便被囚禁在雙北地區的商務大樓分租套房內，以俗稱「樓鳳」方式攬客賣淫。移民署清查，光是今年1到5月收網前這段期間，這對夫妻檔最少獲利362萬元，期間一名印尼妹心因為心臟病併發腦部感染身亡，這件台灣人誘騙東南亞女子來台被逼下海應召犯罪模式因此曝光。

知情人士透露，不幸身亡的印尼妹係因家境貧困，被迫借高利貸達5300多萬印尼盾（折合台幣約10萬元），因無力還債而被騙來台打工，未料本以為是在卡拉OK陪酒或者當服務生，沒想到來台後就被胡男指派到北市中山區某商業大樓內出租套房賣淫。

印尼妹本想咬牙苦撐，靠賣淫收入應該也可順利償還約台幣10萬元債務，胡男對外攬客的應召價格定在2500到3千元之間，印尼妹想說每天接客8-10組，雖然胡男要抽成分潤，但應該數周到1個月就可順利償還債務，沒想到胡男嘴巴所說的分潤根本就是讓嫖客白嫖、老闆全拿，爽賺她們賣淫皮肉錢的「性剝削」。

這些東南亞賣淫妹獲救後，紛紛透過通譯人員向移民署幹員表示，她們辛苦接客，胡男每天卻只給他們200元伙食費及300元薪水過活，「這還是老闆心情好的時候」，胡男明知身亡的印尼妹急於想還債脫身返回故鄉，卻經常以「客人抱怨你服務太差」、「客訴照片和本人差太多」，苛扣印尼妹每天500元薪水，當初講好的以賣淫價格拆帳分潤，根本就是誆騙這些東南亞妹下海賣淫的話術。

也因此印尼妹只能更加殷勤的接客賣淫還債，最終因心臟病發魂斷台灣，她倒臥病床時社工通報印尼駐台代表處官員探望，印尼妹最後的要求就是希望代表處人員救她離開「再也不想回到老闆身邊」。台北地檢署3日偵結起訴，依妨害風化、留容媒介性交營利罪、人口販運、組織犯罪等罪嫌起訴業者胡恆銓、武阮薔薇夫妻，並具體求刑6年。

▲印尼妹被逼賣淫心臟病發身亡 人蛇竟恐嚇嫖客：公布你買春紀錄

▲人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄



▲血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車 地獄淫魔「1人蹂躪20女」