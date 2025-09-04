　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／人蛇夫妻檔結婚照曝！性剝削害印尼妹「還不完債」病發身亡

▲人蛇集團、應召站業者胡恆銓與越南籍妻子武薔薇結婚時照片。（圖／熱心民眾提供、下同）

▲人蛇集團、應召站業者胡恆銓與越南籍妻子武阮薔薇結婚時照片。（圖／熱心民眾提供，下同）

記者張君豪／台北報導

移民署、北市松山分局4日宣布偵破令人髮指的人口販運案，家住新北板橋的應召站業者胡恆銓與越南籍妻子武阮薔薇，涉嫌透過綽號「LUNA」印尼籍男子在印尼當地鎖定家境貧困家庭放高利貸，之後以來台灣卡拉OK、SPA上班打工為由，誘騙逾20名包含泰國、越南、印尼籍的年輕女子來台，之後便被囚禁在雙北地區的商務大樓分租套房內，以俗稱「樓鳳」方式攬客賣淫。移民署清查，光是今年1到5月收網前這段期間，這對夫妻檔最少獲利362萬元，期間一名印尼妹心因為心臟病併發腦部感染身亡，這件台灣人誘騙東南亞女子來台被逼下海應召犯罪模式因此曝光。

知情人士透露，不幸身亡的印尼妹係因家境貧困，被迫借高利貸達5300多萬印尼盾（折合台幣約10萬元），因無力還債而被騙來台打工，未料本以為是在卡拉OK陪酒或者當服務生，沒想到來台後就被胡男指派到北市中山區某商業大樓內出租套房賣淫。

▲人蛇集團、應召站業者胡恆銓與越南籍妻子武薔薇結婚時照片。（圖／熱心民眾提供）

印尼妹本想咬牙苦撐，靠賣淫收入應該也可順利償還約台幣10萬元債務，胡男對外攬客的應召價格定在2500到3千元之間，印尼妹想說每天接客8-10組，雖然胡男要抽成分潤，但應該數周到1個月就可順利償還債務，沒想到胡男嘴巴所說的分潤根本就是讓嫖客白嫖、老闆全拿，爽賺她們賣淫皮肉錢的「性剝削」。

這些東南亞賣淫妹獲救後，紛紛透過通譯人員向移民署幹員表示，她們辛苦接客，胡男每天卻只給他們200元伙食費及300元薪水過活，「這還是老闆心情好的時候」，胡男明知身亡的印尼妹急於想還債脫身返回故鄉，卻經常以「客人抱怨你服務太差」、「客訴照片和本人差太多」，苛扣印尼妹每天500元薪水，當初講好的以賣淫價格拆帳分潤，根本就是誆騙這些東南亞妹下海賣淫的話術。

也因此印尼妹只能更加殷勤的接客賣淫還債，最終因心臟病發魂斷台灣，她倒臥病床時社工通報印尼駐台代表處官員探望，印尼妹最後的要求就是希望代表處人員救她離開「再也不想回到老闆身邊」。台北地檢署3日偵結起訴，依妨害風化、留容媒介性交營利罪、人口販運、組織犯罪等罪嫌起訴業者胡恆銓、武阮薔薇夫妻，並具體求刑6年。

 ▲印尼妹被逼賣淫心臟病發身亡　人蛇竟恐嚇嫖客：公布你買春紀錄

▲人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

▲血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中某大學墜樓　24歲女死亡
快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！
獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
獨／人蛇夫妻結婚照曝！　逼女賣淫慘死
柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」
9天考回台大醫！台中學霸妹絕美照曝
蔡依林遭疑「交到壞朋友」　大咖天后招了：損友無誤
銀行放貸限額排除新青安　央行：與政策方向一致

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中某科技大學驚傳墜樓　年輕女子死亡

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

發財車猛撞自小客「雞肉噴滿地」號誌桿卡車頭　駕駛慘被夾死

計程車運將爬後座性侵女學生！還尾隨上樓討車資　重判8年半

北市漢口街大樓藏一樓一鳳！9男女「連結中」被逮　價碼曝光

獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應

柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」

獨／人蛇夫妻檔結婚照曝！性剝削害印尼妹「還不完債」病發身亡

新北2婦電梯內開打！82歲婦遭飲料罐砸破頭　雙方互告傷害

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

快訊／台中某科技大學驚傳墜樓　年輕女子死亡

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

發財車猛撞自小客「雞肉噴滿地」號誌桿卡車頭　駕駛慘被夾死

計程車運將爬後座性侵女學生！還尾隨上樓討車資　重判8年半

北市漢口街大樓藏一樓一鳳！9男女「連結中」被逮　價碼曝光

獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應

柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」

獨／人蛇夫妻檔結婚照曝！性剝削害印尼妹「還不完債」病發身亡

新北2婦電梯內開打！82歲婦遭飲料罐砸破頭　雙方互告傷害

快訊／台中某科技大學驚傳墜樓　年輕女子死亡

譴責中共灰色地帶行動　綠委籲：國安會外交部海委會勿各自為政

「洪秀柱看到的軍隊矛頭都指向台灣」　綠曝藍營黃復興也發起「清黨」

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

逛街遇到周杰倫夫妻！　素顏昆凌「寬鬆穿搭」網熱議：四胎嗎

94500起！台灣YAMAHA「7代勁戰」上市　電動CUXiE、NMAX同步登場

新令促房市現3大改變　賴正鎰：水龍頭開大些

發財車猛撞自小客「雞肉噴滿地」號誌桿卡車頭　駕駛慘被夾死

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

社會熱門新聞

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

柯文哲哭了！歎彭振聲家破人亡　怒李文宗是冤獄

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

花蓮42歲男主動脈剝離腦死　9女兒最小6個月

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

應曉薇收押1年：每天學習抓蟑螂放生

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

快訊／柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網望夫　掩面痛哭：他犯了什麼罪

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面