　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瘋傳9條海底電纜斷線「台灣淪孤島」　事實查核報告6點打臉

▲▼海底電纜示意圖。圖為德國離岸風電場輸電線登陸點的海底電纜橫斷面。（圖／達志影像／美聯社）

▲海底電纜問題在網路引發討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

有媒體、律師引用民間網站數據稱「台灣9條海纜同時癱瘓」成為焦點，網友瘋傳「網路變慢了」，質疑台灣海纜是否全斷？驚動總統賴清德出面澄清，上網通話都沒問題。事實查核中心3日公布結果，國內10條海纜正常，14條國際對外海纜有3條屬東南亞路線的國際海纜，因先前事故，預計9至11月修復。

事實查核中心指出，台灣近年周邊多次發生相關案例，包括馬祖海纜多次遭中國漁船或抽砂船勾斷，以及TPE跨國海纜、台澎3號海纜受損，涉案船隻為中國籍「權宜輪」，使外界對台灣網路安全與地緣政治風險格外敏感。近日部分媒體引用一個民間觀測網站的監測數據，提及目前有9條海纜斷線，引發熱烈討論，網路上不少人也紛紛直呼「網路變慢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

查核中心3日公布調查結果，以6大點證實網路傳言為錯誤訊息，台灣國內及主要國際海纜正常，另有3條東南亞路線待修，對網路通訊影響有限。

一、傳言引用「台灣海纜動態地圖」網站，此為民間設立，非即時資訊
查核中心指出，被引用的「台灣海纜動態地圖」網站，可知由一名台灣資安工程師開發，並非政府部門或國際組織所有；其資料來源包括內政部國土管理署、內政部地政司、農業部漁業署、中華電信、Submarine Networks、Submarine Cable Map等國內外網站。

▲▼台灣近年周邊多次發生海底電纜斷線、故障案例，包括馬祖海纜等。（圖／事實查核中心）

中華電信公司3日回覆查核中心詢問時表示，由於國際的海纜線會串連到多個國家，通常是由多國廠商共同投資建立，每條國際海纜會由數個共同投資者成立海纜營運聯盟，聯盟資訊通常為機密、不公開，因此目前國際間尚無具公信力、共用、開放的海纜資料庫。「台灣海纜動態地圖」是民間個人成立的網站，非屬公部門，網站資料也不一定會即時更新。

查核中心進一步利用網頁備份網站Wayback Machine查詢，可發現2日凌晨4時25分，該網站顯示的斷線海纜共有9條；3日才見到該網站將台金2號、台澎3號資訊更新為已修復。

二、目前10條國內海纜均正常運作，3條國際海纜預計9至11月修復
中華電信2日表示，目前中華電信所營運的10條國內海纜全數正常運作，之前故障的台金2號於今年1月3日修復，台澎3號的2個故障點也分別於5月7日、5月11日修復。至於媒體報導提到的EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜並非中華電信所投資；中華電信投資的國際海纜服務正常，台灣端國內海纜也並無任何斷纜情況。

數位發展部3日回覆查核中心表示，先前故障的海纜將分別由「北亞環球光纖通訊網絡股份有限公司」、「國際環球通訊網絡股份有限公司」及「全球光網電訊股份有限公司」等3家國內業者負責維修，預計今年9月至11月底間陸續修復，實際修復時間則視海纜修復船調度及海象而定。

三、僅憑開源訊息解讀，忽略海纜位置與官方說法，易誤解為台灣海纜大量遭切斷
專注海纜安全與地緣政治風險、東京大學及中國戰略風險研究所研究員唐若凌（Athena Tong）表示，「台灣海纜動態地圖」網站呈現的資訊來源於開源資料，主要是整合政府公開資料，再以地圖方式進行可視化，本身並沒有錯誤，但外界閱讀這些圖像資訊時，往往容易誤解。另外，有些斷纜雖然在經過台灣的國際海纜上，但實際中斷位置可能遠離台灣端，對台灣的數據傳輸影響輕微，甚至沒有影響。

四、台灣主要國際骨幹正常、通訊品質穩定，東南亞路線受損影響有限
財團法人台灣網路資訊中心董事長黃勝雄表示，台灣總共有14條國際海纜，目前僅有3條處於維修中，而這些受損部分並不在台灣主要的通訊骨幹上，而是偏向連接東南亞的路線，就台灣對外主要通訊而言，影響十分有限。台灣主要的國際通訊幹道仍是經由日本、美國西岸及美國東岸，這些路線目前都維持穩定，沒有異常。

▲▼中華電信證實海底電纜遭拖斷，肇事貨輪抓到了。（圖／海巡署提供）

▲台灣海底電纜遭中國貨輪勾斷。（圖／資料照）

五、海纜若受損可透過「備援容量」或「跳接」方式維持網路服務，通信不致全部癱瘓
黃勝雄解釋，國際海纜的損害類型必須仔細區分。一種情況是「全段斷裂」，這會造成嚴重中斷，需要進行大規模維修；另一種情況則是「部分光纖蕊數受損」。在後者情況下，纜線本身仍然有足夠光纖可以運作，只需透過工程方式將流量「跳接」到正常的光纖路徑上，即能維持服務不中斷，過去澎湖與金門的海纜事故，就是依靠這種方式迅速恢復通信。

黃勝雄指出，而即使遇到全段斷裂，多數電信業者也都會啟用「備援容量」，將流量分流到其他正常海纜，因此不會出現社群上流傳的「全部癱瘓」的情況。如果損害發生在台灣連接國際的「骨幹」路段，影響會比較大；但若只是其他國家近端的分支線發生問題，則對台灣整體通訊不會產生太大影響。

六、專家：國際海纜斷裂不等於網路品質大幅下降，備援機制確保通訊穩定
針對網路社群討論海纜與網速變慢的關係，黃勝雄說，海纜雖然可能因自然災害或人為因素受損，但這不代表台灣的網路會因此癱瘓。由於國際海纜通常由多國業者共同投資，並建置了多路由的備援容錯機制，一旦某條海纜發生斷裂，訊號會自動切換至備援線路，「海纜斷裂會導致網路品質大幅下降」的說法並不正確。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
ChatGPT宣布推出新功能！
女大生遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了
江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
江祖平公開「性侵醜聞」男方清晰照！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是詐騙！他ATM領1000「抽中1.5萬大獎」　一票人哀號：每次都跳過

台北最強清粥小菜「小品雅廚」驚傳頂讓　員工透露：70歲老闆累了

好市多買錯牛肉！退貨被問「你知道要丟掉嗎」　她批情勒掀論戰

瘋傳9條海底電纜斷線「台灣淪孤島」　事實查核報告6點打臉

配方奶事件炎上　媽媽餵點名奶粉品牌後急徵「資深法務」

歇腳亭將退出台灣市場？中南部僅剩3門市　台南店9月底結束營業

用錯樂極生悲！泌尿醫示警4情趣用品風險：恐害GG壞死

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨　氣象廳：關東恐交通中斷

北捷進站提示音有好幾種！聽到「這聲音」表示該加值了

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【無菸大使鬼轉英文老師】蔣萬安撂英文遭邰智源糾正！

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

不是詐騙！他ATM領1000「抽中1.5萬大獎」　一票人哀號：每次都跳過

台北最強清粥小菜「小品雅廚」驚傳頂讓　員工透露：70歲老闆累了

好市多買錯牛肉！退貨被問「你知道要丟掉嗎」　她批情勒掀論戰

瘋傳9條海底電纜斷線「台灣淪孤島」　事實查核報告6點打臉

配方奶事件炎上　媽媽餵點名奶粉品牌後急徵「資深法務」

歇腳亭將退出台灣市場？中南部僅剩3門市　台南店9月底結束營業

用錯樂極生悲！泌尿醫示警4情趣用品風險：恐害GG壞死

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨　氣象廳：關東恐交通中斷

北捷進站提示音有好幾種！聽到「這聲音」表示該加值了

東亞經濟協會攜陽明交通大學　建立台日半導體產學合作里程碑

雲端發票中100萬不能領！得主「來不及歸戶」獎金沒了

不是詐騙！他ATM領1000「抽中1.5萬大獎」　一票人哀號：每次都跳過

北韓傳對身障者進行人體實驗　聯合國委員會震驚

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

台北最強清粥小菜「小品雅廚」驚傳頂讓　員工透露：70歲老闆累了

福斯「首款小型電動掀背車」名稱確認！GTI高性能版本同步登場

好市多買錯牛肉！退貨被問「你知道要丟掉嗎」　她批情勒掀論戰

瘋傳9條海底電纜斷線「台灣淪孤島」　事實查核報告6點打臉

桃園榮家慶九三軍人節　音樂會揮國旗激昂高歌「國家」好熱血

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

生活熱門新聞

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨

歇腳亭將退出台灣市場？台南店9月底結束營業

用錯樂極生悲！醫示警4情趣用品風險：害GG壞死

9/7「白露」到！這3生肖準備大翻身

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」

美女書法家脫了！　下海拍AV

國慶主視覺曝！見「三黨支持者都罵」他笑了

愛上「兒子女友的媽媽」　失婚爸曝崩潰狀況

病人「又沒開藥」拒付看診費！　醫曝最慘下場

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

更多熱門

相關新聞

台日首次4+4政策會議　建立感染病防範交流、海纜安全納入合作

台日首次4+4政策會議　建立感染病防範交流、海纜安全納入合作

民進黨於今（3日）與日本自由民主黨舉行「台日外交‧防衛政策意見交流會」，除「2+2對話」也首度舉辦「擴大政策會議 」。與會綠委郭國文表示，會議聚焦4大面向，包括發展台日新經貿關係、建立感染病防範的合作交流機制、更具體化的防災合作、及將海底電纜安全納入台日海洋合作對話。

台灣海底電纜頻遭破壞李宗霖憂國安漏洞

台灣海底電纜頻遭破壞李宗霖憂國安漏洞

「債務整合辦貸款」他衝銀行匯款險遭詐

「債務整合辦貸款」他衝銀行匯款險遭詐

貨輪Z字型移動毀電纜　船長二審判3年

貨輪Z字型移動毀電纜　船長二審判3年

不爽大罷免嗆殺總統　台南男判拘10天

不爽大罷免嗆殺總統　台南男判拘10天

關鍵字：

海底電纜事實查核網路電纜黃勝雄中華電信

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

對他越好越不珍惜星座男Top 3

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

中興大學實驗室爆炸！1女學生緊急送醫

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

江祖平怒PO性侵男正面照！

陳傑憲辣妻甜曬「高顏值全家福」！

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面