瘋傳9條海底電纜斷線「台灣淪孤島」　事實查核報告6點打臉

記者許力方／綜合報導

有媒體、律師引用民間網站數據稱「台灣9條海纜同時癱瘓」成為焦點，網友瘋傳「網路變慢了」，質疑台灣海纜是否全斷？驚動總統賴清德出面澄清，上網通話都沒問題。事實查核中心3日公布結果，國內10條海纜正常，14條國際對外海纜有3條屬東南亞路線的國際海纜，因先前事故，預計9至11月修復。

事實查核中心指出，台灣近年周邊多次發生相關案例，包括馬祖海纜多次遭中國漁船或抽砂船勾斷，以及TPE跨國海纜、台澎3號海纜受損，涉案船隻為中國籍「權宜輪」，使外界對台灣網路安全與地緣政治風險格外敏感。近日部分媒體引用一個民間觀測網站的監測數據，提及目前有9條海纜斷線，引發熱烈討論，網路上不少人也紛紛直呼「網路變慢」。

查核中心3日公布調查結果，以6大點證實網路傳言為錯誤訊息，台灣國內及主要國際海纜正常，另有3條東南亞路線待修，對網路通訊影響有限。

一、傳言引用「台灣海纜動態地圖」網站，此為民間設立，非即時資訊

查核中心指出，被引用的「台灣海纜動態地圖」網站，可知由一名台灣資安工程師開發，並非政府部門或國際組織所有；其資料來源包括內政部國土管理署、內政部地政司、農業部漁業署、中華電信、Submarine Networks、Submarine Cable Map等國內外網站。

中華電信公司3日回覆查核中心詢問時表示，由於國際的海纜線會串連到多個國家，通常是由多國廠商共同投資建立，每條國際海纜會由數個共同投資者成立海纜營運聯盟，聯盟資訊通常為機密、不公開，因此目前國際間尚無具公信力、共用、開放的海纜資料庫。「台灣海纜動態地圖」是民間個人成立的網站，非屬公部門，網站資料也不一定會即時更新。

查核中心進一步利用網頁備份網站Wayback Machine查詢，可發現2日凌晨4時25分，該網站顯示的斷線海纜共有9條；3日才見到該網站將台金2號、台澎3號資訊更新為已修復。

二、目前10條國內海纜均正常運作，3條國際海纜預計9至11月修復

中華電信2日表示，目前中華電信所營運的10條國內海纜全數正常運作，之前故障的台金2號於今年1月3日修復，台澎3號的2個故障點也分別於5月7日、5月11日修復。至於媒體報導提到的EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜並非中華電信所投資；中華電信投資的國際海纜服務正常，台灣端國內海纜也並無任何斷纜情況。

數位發展部3日回覆查核中心表示，先前故障的海纜將分別由「北亞環球光纖通訊網絡股份有限公司」、「國際環球通訊網絡股份有限公司」及「全球光網電訊股份有限公司」等3家國內業者負責維修，預計今年9月至11月底間陸續修復，實際修復時間則視海纜修復船調度及海象而定。

三、僅憑開源訊息解讀，忽略海纜位置與官方說法，易誤解為台灣海纜大量遭切斷

專注海纜安全與地緣政治風險、東京大學及中國戰略風險研究所研究員唐若凌（Athena Tong）表示，「台灣海纜動態地圖」網站呈現的資訊來源於開源資料，主要是整合政府公開資料，再以地圖方式進行可視化，本身並沒有錯誤，但外界閱讀這些圖像資訊時，往往容易誤解。另外，有些斷纜雖然在經過台灣的國際海纜上，但實際中斷位置可能遠離台灣端，對台灣的數據傳輸影響輕微，甚至沒有影響。

四、台灣主要國際骨幹正常、通訊品質穩定，東南亞路線受損影響有限

財團法人台灣網路資訊中心董事長黃勝雄表示，台灣總共有14條國際海纜，目前僅有3條處於維修中，而這些受損部分並不在台灣主要的通訊骨幹上，而是偏向連接東南亞的路線，就台灣對外主要通訊而言，影響十分有限。台灣主要的國際通訊幹道仍是經由日本、美國西岸及美國東岸，這些路線目前都維持穩定，沒有異常。

五、海纜若受損可透過「備援容量」或「跳接」方式維持網路服務，通信不致全部癱瘓

黃勝雄解釋，國際海纜的損害類型必須仔細區分。一種情況是「全段斷裂」，這會造成嚴重中斷，需要進行大規模維修；另一種情況則是「部分光纖蕊數受損」。在後者情況下，纜線本身仍然有足夠光纖可以運作，只需透過工程方式將流量「跳接」到正常的光纖路徑上，即能維持服務不中斷，過去澎湖與金門的海纜事故，就是依靠這種方式迅速恢復通信。

黃勝雄指出，而即使遇到全段斷裂，多數電信業者也都會啟用「備援容量」，將流量分流到其他正常海纜，因此不會出現社群上流傳的「全部癱瘓」的情況。如果損害發生在台灣連接國際的「骨幹」路段，影響會比較大；但若只是其他國家近端的分支線發生問題，則對台灣整體通訊不會產生太大影響。

六、專家：國際海纜斷裂不等於網路品質大幅下降，備援機制確保通訊穩定

針對網路社群討論海纜與網速變慢的關係，黃勝雄說，海纜雖然可能因自然災害或人為因素受損，但這不代表台灣的網路會因此癱瘓。由於國際海纜通常由多國業者共同投資，並建置了多路由的備援容錯機制，一旦某條海纜發生斷裂，訊號會自動切換至備援線路，「海纜斷裂會導致網路品質大幅下降」的說法並不正確。