不爽大罷免！嗆殺總統「正副兩個都幹掉」　台南男判拘10天

▲台南57歲馮男於社群PO文恐嚇槍殺總統、副總統，台南地法院以恐嚇危害安全罪判刑拘役10日，可易科罰金。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市57歲馮姓男子，不滿網友在 Thread 社群宣傳支援罷免國民黨立委，2025年6月竟留言揚言「給我槍，我正副兩個都幹掉」，並辱罵「綠蛙」，嗆聲要槍殺正副總統，台南地院簡易法庭以恐嚇危害安全罪判處拘役10日，得易科罰金。

判決指出，馮男因不滿Thread社群軟體之網友宣傳支持罷免國民黨立委之訊息，竟基於恐嚇之犯意，於2025年6月26日凌晨4時許，在台南市套房租屋處，利用手機連結網際網路至Thread社群軟體，以暱稱「fengjorre」撰寫「給我槍，我正副兩個都幹掉」、「趕快把槍給我吖!!綠蛙!!」等留言，以此法恐嚇要持槍槍殺總統及副總統，足生危害於人身安全。

馮男被台南市警一分局查獲送辦，台南地檢署檢察官起訴，馮男於警詢及偵查中均坦承不諱，相關證據包括社群截圖5張、手機紀錄完整，事證明確，向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，。馮男雖可因政治立場不同表達不滿，但不該以涉及具體傷害的恐嚇言詞攻擊總統、副總統，此種言論已對人身安全造成威脅感受，超出憲法所保障之合理言論範疇，已構成恐嚇罪，法官認為，馮男為大專畢業，應具備社會經驗與法治常識，卻仍以網路恐嚇方式宣洩政治不滿，考量他犯後認罪態度良好，最終判處拘役10日，可易科罰金，每日1000元計算。