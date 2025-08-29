　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

下令貨輪「Z字型移動」硬毀台澎海底電纜　大陸船長二審仍判3年

▲多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第三海纜線，王姓船長二審仍判刑3年。（記者張君豪翻攝）

▲多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第三海纜線，王姓船長二審仍判刑3年。（記者張君豪翻攝）

記者林東良／台南報導

多哥籍貨輪「宏泰58」駛入台南北門外海禁錨區，竟不顧海纜警示標記，在海底台澎第三海纜線上恣意拋錨，還故意Z字形行駛，導致海纜斷裂，造成台灣本島與澎湖之間電話與網路一度中斷！造成中華電信損失1900萬元，一審依違反電信管理法毀壞纜線罪，判處王姓船長3年，檢方不服上訴二審，台南高分院駁回上訴維持原判。

案發於2025年2月25日凌晨，「宏泰58」貨輪航行至台南市北門區西方外海5海浬處，王姓船長明知該海域為公告禁錨區，仍下令船員釋放錨爪，並在海纜線上方以Z字形行進，導致中華電信公司設於該處的TP3光纖海底電纜嚴重受損，通訊一度中斷。

王姓船長為大陸籍，所駕駛貨輪則屬多哥共和國籍，檢察官認定他明知海圖已標註海纜位置，卻仍執意違規操作，明顯有毀壞犯意。中華電信公司事後提出損失報告，包括維修費逾1700萬元、代理費180萬元，影響層面廣及民生、經濟、資訊安全等，檢方依法提起公訴。

被告王姓船長坦承有指示船員下錨等情，但否認毀壞纜線之犯行，辯稱失職但否認故意毀壞纜線，惟法官依卷內相關事證，認定他犯行明確，判刑3年。

檢察官提上訴指出，被告否認犯罪，迄今未賠償告訴人中華電信股份有限公司，顯見被告犯後態度不佳，原審判決量刑實有過輕，請另為加重刑度之判決。

台南高分院合議庭法官認為，一審判決認事用法並未違反比例原則及罪刑相當原則，檢察官上訴並未提出其他足以改變原審量刑之具體事由，檢方指摘原判決量刑有裁量權濫用瑕疵，因此駁回檢察官上訴，維持原判。本案還可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00918配息縮水！26萬股民揪心
下令勾斷海底電纜！中華電信損失1900萬　大陸船長二審出爐
52歲姐姐「七夕徵小鮮肉陪玩」　霸氣行程曝光！萬人驚：讓我來
林俊傑破天荒「世紀合作超大咖天王」！　他唱到快投降：真的太難
快訊／媽媽餵發最新聲明
快訊／泰國總理貝東塔「立即解除職務」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫...現場畫面曝

下令貨輪「Z字型移動」硬毀台澎海底電纜　大陸船長二審仍判3年

快訊／台中醫美診所工安意外　電梯維修工墜井3公尺手腳骨折

屏東萬巒車禍！自小客與同向機車擦撞　76歲婦送醫

快訊／桃園工廠「一層樓高棧板山」狂冒火煙　警消緊急灌救

被控性侵少女！露營老闆之子竟是現役軍人　十軍團：重懲列汰

雙槍「嘯天」近距離殺宮廟主委　剛出生女嬰前開槍...二審仍判9年

南投第5個馨生據點揭牌　鄭銘謙部長：在地扎根、溫暖守護

斷魂畫面曝！71歲嬤看完愛孫遭大貨車輾爆亡　兒認屍悲痛崩潰

台中「界王」搞大型水房遭逮！萬事通集團洗錢52億　15人起訴

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

快訊／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫...現場畫面曝

下令貨輪「Z字型移動」硬毀台澎海底電纜　大陸船長二審仍判3年

快訊／台中醫美診所工安意外　電梯維修工墜井3公尺手腳骨折

屏東萬巒車禍！自小客與同向機車擦撞　76歲婦送醫

快訊／桃園工廠「一層樓高棧板山」狂冒火煙　警消緊急灌救

被控性侵少女！露營老闆之子竟是現役軍人　十軍團：重懲列汰

雙槍「嘯天」近距離殺宮廟主委　剛出生女嬰前開槍...二審仍判9年

南投第5個馨生據點揭牌　鄭銘謙部長：在地扎根、溫暖守護

斷魂畫面曝！71歲嬤看完愛孫遭大貨車輾爆亡　兒認屍悲痛崩潰

台中「界王」搞大型水房遭逮！萬事通集團洗錢52億　15人起訴

台東召開「向海致敬」跨平台會議　推動海岸清潔與漂流木再利用

逾26萬股民揪心！00918配息縮水至0.52元　年化配息率9%

玉兔挺孕肚「泳池解放比基尼」　倒數2個月卸貨吐真實心聲

鹿草鄉低碳小旅行 鄉長化身司機開箱盲盒式旅行

快訊／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫...現場畫面曝

56歲韓天后比基尼比少女猛！11字腹肌像假的　韓網讚：毅力驚人

國民黨團新會期黨鞭換血！　羅智強接書記長、林沛祥任首副

獅隊選秀新兵陸續完成註冊　林岳平：全員831前完成註冊、確定不進60人名單

上班族等3分鐘不耐煩！　「智能電梯」成商辦租賃關鍵

凌晨劫案！　美警趕到現場驚見「蝙蝠俠」在抓賊

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

社會熱門新聞

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

超思蛋詐6085萬　農業高官全脫身

斷魂畫面曝　71歲嬤遭大貨車重輾爆血亡

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

泰女躲台中賣淫一次只分600塊

未成年少女南投露營控遭性侵

屏東男採野菜失蹤　8小時後水溝尋獲送醫

柯文哲大戰檢「我絕不投降」

少女南投露營疑遭老闆服兵役兒子性侵

更多熱門

相關新聞

4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長二審刑期加倍

4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長二審刑期加倍

金門一名王姓男子於去年12月2日晚間，駕駛自用小船返抵金門后豐港，被海巡人員攔檢。沒想到王男不但不配合，還發動引擎，強行載著4名海巡人員出海，直到其他海巡艇緊急追上攔截，才化解危機。金門地院一審依妨害公務判刑3個月，檢方認為判太輕上訴，近日二審改判6個月定讞，可易科罰金。

美20多年首修規則　中企禁入海底電纜供應鏈

美20多年首修規則　中企禁入海底電纜供應鏈

守護國家數位生命線　海巡署舉辦海底電纜安全研討會

守護國家數位生命線　海巡署舉辦海底電纜安全研討會

即／東瀚2號貨輪掉落3油櫃　地點位於綠島西方3浬處

即／東瀚2號貨輪掉落3油櫃　地點位於綠島西方3浬處

漁船密艙藏2.9萬包走私菸！船長、船員被起訴

漁船密艙藏2.9萬包走私菸！船長、船員被起訴

關鍵字：

貨輪海底電纜船長宏泰58

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面