下令貨輪「Z字型移動」硬毀台澎海底電纜　大陸船長二審仍判3年

▲多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第三海纜線，王姓船長二審仍判刑3年。（記者張君豪翻攝）

記者林東良／台南報導

多哥籍貨輪「宏泰58」駛入台南北門外海禁錨區，竟不顧海纜警示標記，在海底台澎第三海纜線上恣意拋錨，還故意Z字形行駛，導致海纜斷裂，造成台灣本島與澎湖之間電話與網路一度中斷！造成中華電信損失1900萬元，一審依違反電信管理法毀壞纜線罪，判處王姓船長3年，檢方不服上訴二審，台南高分院駁回上訴維持原判。

案發於2025年2月25日凌晨，「宏泰58」貨輪航行至台南市北門區西方外海5海浬處，王姓船長明知該海域為公告禁錨區，仍下令船員釋放錨爪，並在海纜線上方以Z字形行進，導致中華電信公司設於該處的TP3光纖海底電纜嚴重受損，通訊一度中斷。

王姓船長為大陸籍，所駕駛貨輪則屬多哥共和國籍，檢察官認定他明知海圖已標註海纜位置，卻仍執意違規操作，明顯有毀壞犯意。中華電信公司事後提出損失報告，包括維修費逾1700萬元、代理費180萬元，影響層面廣及民生、經濟、資訊安全等，檢方依法提起公訴。

被告王姓船長坦承有指示船員下錨等情，但否認毀壞纜線之犯行，辯稱失職但否認故意毀壞纜線，惟法官依卷內相關事證，認定他犯行明確，判刑3年。

檢察官提上訴指出，被告否認犯罪，迄今未賠償告訴人中華電信股份有限公司，顯見被告犯後態度不佳，原審判決量刑實有過輕，請另為加重刑度之判決。

台南高分院合議庭法官認為，一審判決認事用法並未違反比例原則及罪刑相當原則，檢察官上訴並未提出其他足以改變原審量刑之具體事由，檢方指摘原判決量刑有裁量權濫用瑕疵，因此駁回檢察官上訴，維持原判。本案還可上訴。