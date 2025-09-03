　
琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨　氣象廳：關東恐交通中斷

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲準琵琶目前結構鬆散，預估即將成颱 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署指出，日本南方海面的熱帶性低氣壓預計4日（周四）凌晨生成今年第15號颱風「琵琶」，花2天時間逐漸通過日本九州、四國北上。日本氣象廳已經發布強降雨警告，關東地區雨勢正逐漸加強，颱風生成後，恐迎來今年首次「線狀降水帶」發生，且大雨可能導致交通中斷、混亂。

氣象署指出，日本南方海面的熱帶低壓TD18目前結構較為鬆散，未來有機會發展為第15號颱風「琵琶」，將朝日本移動、對台灣沒有影響。民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，「準琵琶」正持續北上中，預計4日下午侵襲九州，5日快速掃過四國及關西，最後在關東地區出海後減弱。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲▼台日預估，琵琶生成後路徑將橫穿日本。（圖／中央氣象署、日本氣象廳）

▲▼ 。（圖／日本氣象廳）

日本氣象廳3日預警，東京等地將迎來「線狀降水帶」的威脅，目前關東已發布線狀降水帶預測資訊，雨勢正逐漸加強。今年日本各地已發生21次線狀降水帶，氣象廳指出，關東恐迎來今年首次發生的可能，包括東京都與茨城縣等廣域，將出現強降雨，且大雨可能導致交通機關混亂。

日本氣象專家預估，琵琶颱風即將生成，預計4日接近九州，之後於5日可能登陸或橫越西日本至東日本， 6日（周六）上午，將進入日本東方海域。若依預報路徑中心前進，颱風最接近東海地區的時間可能落在5日白天至傍晚時段，為颱風主體雲系抵達、影響最劇時刻的降雨高峰，東海地方可能出現伴隨雷電的猛烈降雨及局部豪雨，需嚴防警報級大雨。

