　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

（圖／翻攝cyclonicwx）

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝cyclonicwx）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓預計周四發展為輕度颱風琵琶，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱，午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯）發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在琉球東南方海面，向北北西轉北進行，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，周五、周六各地晴朗，北部酷熱，高溫達37、38度，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率；周日至下周二南方水氣增多，各地多雲時晴，北台仍偏熱，東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮分析，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在琉球東南方海面，預計周四發展為輕颱琵琶，向北北西轉北進行，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式顯示，熱帶系統的模擬平均路徑與氣象署的預測路徑類似，個別系集模擬路徑則分布在平均路徑的兩側，顯示有一定的不確定性，但確定對台無威脅。

▼最新歐洲系集模式模擬。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電南京廠特權遭美國撤銷　經濟部深夜回應了
台積電公務機淪約砲神器　已婚工程師偷吃同事、房仲染性病
林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A
陸93大閱兵/天安門現況曝光！媒體安檢「禁口紅」　武警大規模
琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝
獨／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元將加盟
Google「搜尋壟斷」裁定Chrome、安卓無需分離　盤後
美股大跌！「對等關稅」違法導致　台積電ADR跌1.07％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寵物名醫「手淫作業」專挑嫩妹　性騷內幕曝光

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」：沒手淫過？

「雙北狂閃電」鄭明典：真大！　台北101直擊劃破夜空

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

菲律賓香蕉醬驗出非法著色劑「橙黃G」！　醫警告恐誘發過敏

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日！　台灣附近可能還有颱風發展

快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報

夏天高溫影響精子品質！醫師示警「3情況」恐害不孕

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

【視線死角？】婦推回收馬路走一半...遭75歲駕駛撞飛！

寵物名醫「手淫作業」專挑嫩妹　性騷內幕曝光

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」：沒手淫過？

「雙北狂閃電」鄭明典：真大！　台北101直擊劃破夜空

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

菲律賓香蕉醬驗出非法著色劑「橙黃G」！　醫警告恐誘發過敏

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日！　台灣附近可能還有颱風發展

快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報

夏天高溫影響精子品質！醫師示警「3情況」恐害不孕

川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

白白嫁圈外人「無性生活」像守活寡！遭冷暴力提離婚…3女星悲慘婚姻

美國公布小額包裹稅率　電商貨改以一般商品運送並轉向海運

「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用

寵物名醫「手淫作業」專挑嫩妹　性騷內幕曝光

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

陸93閱兵/天安門現況曝光！媒體安檢「禁口紅」　武警大規模集結

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

26歲日星清水尋也染毒被逮捕！警方清晨進家中搜索…演出日劇正在播

【煮得很好下次別煮了】小嬰兒品嘗媽咪黑暗料理　眉頭深鎖表情超失禮

生活熱門新聞

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

美女書法家脫了！　下海拍AV

快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

停北市機車格「吞600元罰單」傻眼了　停管處解答

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪錢數到手軟

搭南韓地鐵崩潰！他讚北捷「從地獄回到天堂」　網：很罕見

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

更多熱門

相關新聞

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

午後西半部防大雨，今年第15號颱風「琵琶」（Peipah）最快今生成！中央氣象署預報員曾昭誠表示，熱帶性低氣壓未來24小時都有可能變輕度颱風，往日本移動。

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報

快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報

赴日注意！　颱風可能生成「九州一路環島到東北」

赴日注意！　颱風可能生成「九州一路環島到東北」

新颱風生成機率提高　大迴轉路徑曝

新颱風生成機率提高　大迴轉路徑曝

關鍵字：

氣象氣象雲颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

即／美撤銷台積電南京廠VEU特權　開盤跌3.11%

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面