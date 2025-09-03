琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝cyclonicwx）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓預計周四發展為輕度颱風琵琶，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱，午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯）發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在琉球東南方海面，向北北西轉北進行，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。（圖／氣象署）



吳德榮說，周五、周六各地晴朗，北部酷熱，高溫達37、38度，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率；周日至下周二南方水氣增多，各地多雲時晴，北台仍偏熱，東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮分析，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在琉球東南方海面，預計周四發展為輕颱琵琶，向北北西轉北進行，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式顯示，熱帶系統的模擬平均路徑與氣象署的預測路徑類似，個別系集模擬路徑則分布在平均路徑的兩側，顯示有一定的不確定性，但確定對台無威脅。

▼最新歐洲系集模式模擬。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）