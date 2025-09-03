　
北捷進站提示音有好幾種！聽到「這聲音」表示該加值了

▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

▲北捷刷卡進站時提示音不同，若是聽見這聲音，代表該加值了。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

台北捷運是雙北居民與外地旅客的重要交通工具，除了購票進站，也能使用悠遊卡、一卡通等電子票證。近期網紅「鹽魚」分享影片指出，閘門進站時的刷卡聲音其實暗藏差別：若聽到「嗶」代表餘額超過百元，而若是「嗶～幫幫」則提醒餘額不足百元。貼文曝光後，不少乘客直呼「長知識了」，引發廣大討論。

「鹽魚」在社群影片中解釋，捷運閘門會依票卡狀態發出不同聲音。若是單一「嗶」，表示餘額仍在100元以上；若刷卡時聽到「嗶～幫幫」，則提醒卡片餘額低於100元，需要及時加值，以避免下次搭乘時無法進出站。這段說明讓許多經常搭捷運的乘客感到驚訝。

▲▼台北捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

▲北捷刷卡進站時提示音不同，若是聽見這聲音，代表該加值了。（示意圖／ETtoday資料照）

消息傳開後，影片吸引逾三萬人按讚，網友留言表示「原來不是隨機音效」、「搭捷運多年才知道」、「設計好可愛」、「我常聽到第二種聲音，果然餘額常不足」，甚至有人笑稱終於理解多年疑惑。許多人也說會在下次搭乘時特別注意聽聲音差別。

實際上，北捷官網公告顯示，普通卡、學生卡及優待卡進站會響起單一鋼琴音；若餘額不足百元，則會出現滑音加上兩聲鋼琴音提醒。至於敬老卡、愛心卡等雖然也是單音效，但閘門會亮橘燈；若票卡異常或餘額不足，則會響起高音「叮叮」或「咚咚」，並顯示紅燈警示。

@assiduousz 捷運冷知識：兩種神秘的聲音.ᐟ.ᐟ 大家搭乘捷運一定非常熟悉這兩種聲音，原來是代表卡片的餘額啊???? 嗶 = 餘額大於100元 嗶～幫幫 = 餘額小於100元 ✨冷知識趕緊分享給朋友吧✨ #推薦 #分享 #捷運 #好玩 #有趣 #fyp ♬ オリジナル楽曲 - YG JAPAN OFFICIAL
09/02 全台詐欺最新數據

北捷進站聽到「這聲音」表示該加值了　乘客直呼長知識

