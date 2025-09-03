北捷進站提示音有好幾種！聽到「這聲音」表示該加值了

▲北捷刷卡進站時提示音不同，若是聽見這聲音，代表該加值了。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北捷運是雙北居民與外地旅客的重要交通工具，除了購票進站，也能使用悠遊卡、一卡通等電子票證。近期網紅「鹽魚」分享影片指出，閘門進站時的刷卡聲音其實暗藏差別：若聽到「嗶」代表餘額超過百元，而若是「嗶～幫幫」則提醒餘額不足百元。貼文曝光後，不少乘客直呼「長知識了」，引發廣大討論。

「鹽魚」在社群影片中解釋，捷運閘門會依票卡狀態發出不同聲音。若是單一「嗶」，表示餘額仍在100元以上；若刷卡時聽到「嗶～幫幫」，則提醒卡片餘額低於100元，需要及時加值，以避免下次搭乘時無法進出站。這段說明讓許多經常搭捷運的乘客感到驚訝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北捷刷卡進站時提示音不同，若是聽見這聲音，代表該加值了。（示意圖／ETtoday資料照）



消息傳開後，影片吸引逾三萬人按讚，網友留言表示「原來不是隨機音效」、「搭捷運多年才知道」、「設計好可愛」、「我常聽到第二種聲音，果然餘額常不足」，甚至有人笑稱終於理解多年疑惑。許多人也說會在下次搭乘時特別注意聽聲音差別。

實際上，北捷官網公告顯示，普通卡、學生卡及優待卡進站會響起單一鋼琴音；若餘額不足百元，則會出現滑音加上兩聲鋼琴音提醒。至於敬老卡、愛心卡等雖然也是單音效，但閘門會亮橘燈；若票卡異常或餘額不足，則會響起高音「叮叮」或「咚咚」，並顯示紅燈警示。