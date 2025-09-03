工人遭沙袋砸中「骨盆爆開、直腸外露」休克　醫曝搶救4hr過程

▲從影像上可明顯看到，患者骨盆嚴重破裂。（圖／大甲李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名42歲工人遭沙袋從天而降砸中，骨盆爆開、直腸破裂外露、膀胱也破裂，患部血肉模糊，大量失血休克，緊急送往李綜合醫院苑裡院區開刀治療，由於事發突然，患者命在旦夕，根本來不及做斷層掃描，馬上被送入手術室開刀，花了4個多小時才搶回一命，手術至今一個多月，患者逐漸恢復，已經能正常進食。醫師回憶，當時根本跟閻羅王搶人，讓患者在鬼門關前走一回。

▲醫師吳坤達透露，因患者傷勢太嚴重，根本來不及作斷層掃描，只能憑經驗，手伸肛門摸有無碎骨。（圖／大甲李綜合醫院提供）



事件發生在今年7月，駐診在李綜合醫院的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者在晚上7點多被送到醫院，當時他正在運動，接到手術電話後連衣服都來不及換，馬上趕到醫院準備開刀。由於患者到院時已經休克，開放性傷口失血至少2000C.C.，生命危急，立刻會同麻醉科醫師隋善中、骨科醫師李詔信、泌尿科醫師黃品叡一起手術。

「這是目前為止我看到最血肉模糊的手術。」吳坤達說，深怕患者有生命危險，在還沒有做電腦斷層，第一時間便送到手術室，四位醫師相互合作，一邊開刀一邊修復患者傷口，手術過程中才得知，患者會陰部有25公分的開放性傷口，膀胱破裂、直腸破裂外露、骨盆還嚴重骨折。

吳坤達透露，他戴著手套觸診患者肛門，確認有沒有碎骨片，一邊清洗一邊縫合，過程中還要避免患者被糞便感染，在醫師團隊的合作下花了4個多小時間手術才結束，現在還住院治療休養中。

雖然患者現在已經能躺在病床上滑手機，但因骨盆嚴重碎裂，研判至少還要4個月才能康復，膀胱也還在修復，近期便能拿掉尿管，最嚴重的是肛門括約肌已經失去功能，日後只能靠永久性的腸道造口(也稱為人工肛門)，維持正常消化道的功能。