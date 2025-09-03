對女助理舔耳摸臀！狼醫辯「藥物讓我性慾高漲」　賠80萬獲緩刑

▲北市某診所狼醫舔助理耳朵辯：吃藥性慾高漲遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

北市某診所逾花甲的男醫師，因罹患帕金森氏症長期服藥引發副作用，性慾異常高漲，竟在診所午休時趁女助理獨處，伸狼爪對其舔耳、摟腰，更撫摸臀部。女助理因害怕遭職場刁難，被迫曲意順從，事後鼓起勇氣報案。法院審理後，依《刑法》權勢猥褻罪判刑6月，可易科罰金，並給予2年緩刑，附帶保護管束。

該醫師在北市某診所執業，2023年間某日趁中午休息時，發現診所內僅剩女助理小美（化名）一人。他竟以「教你怎麼做耳朵上的愛撫」為由，示意小美坐上大腿，隨後對其耳朵吹氣、舔拭，甚至要她伸出手指再舔拭。最後更將她摟在懷裡，雙手撫摸背部、臀部等部位。小琳因擔心職場受刁難，加上離開必經診間，不敢正面反抗，直到事後才向外界吐露。

事後小美情緒低落，決定通報北市家防中心並提告，檢方依妨害性自主罪起訴。

法院審理時，該醫坦承犯行，但辯稱因罹患帕金森氏症，長期服用Ropinirole藥物治療，該藥物確實可能造成「性慾高張」副作用，他是一時受藥物影響而衝動。法院調閱台大醫院、榮總就診紀錄及藥物仿單，確認說法並非全無根據。

然而，法官審酌後認為，藥物副作用並未嚴重影響其辨識能力或控制能力，並不符合《刑法》第19條可減刑的要件。但仍考量其與一般純粹出於私慾侵犯他人的惡性不同，將此因素納入量刑斟酌。

法院認為，被告身為醫師卻濫用職場權勢，對助理伸出狼爪，行為相當可議。但同時考量其犯後坦承犯行，態度尚可，已與被害人達成和解，當庭支付80萬元賠償金，獲得對方原諒，長期行醫，曾有醫學與公益貢獻、無前科紀錄，案發時亦受藥物副作用影響。

故依因業務關係受自己監督之人利用權勢猥褻罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，並宣告2年緩刑，交付保護管束；法官也指出，被告應積極與醫師討論是否需要調整用藥，以免再度因副作用觸法。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。