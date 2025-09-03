「禾氣合秝」奪2025舒食盒餐甄選優選　全國唯一代表台南入榜

▲鬍鬚張董事長張永昌與榮獲2025舒食盒餐甄選循環盒餐組優選的禾氣合秝共同負責人鐘啓榮、品牌經理林建穎合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南在地品牌「禾氣合秝」傳來捷報！以招牌「香煎豬排餐盒」榮獲經濟部商業發展署主辦的2025舒食盒餐甄選「循環盒餐組優選」，不僅是全國唯一入選的台南品牌，也代表台南健康餐飲及循環經濟精神，在全國舞台大放異彩。

頒獎典禮於8月30日舉行，並於8月30日至31日在台北火車站大廳舉辦展售，邀請民眾現場體驗舒食餐飲魅力。本次甄選活動吸引全台超過250家餐飲業者參與，最終選出環保盒餐組與循環盒餐組各10家精選及20家優選品牌。「禾氣合秝」以健康理念、專業態度及永續精神脫穎而出，讓台南品牌在競爭激烈的全國評比中成功突圍。

擔任甄選評審長的鬍鬚張股份有限公司董事長張永昌指出，本次評比著重食安、食材來源、運送減碳、營養均衡及經營者理念等項目，「看得舒服、吃得開心」正是得高分的關鍵。

品牌經理林建穎表示，「香煎豬排餐盒」符合低脂、低鹽、低糖、高纖維的「三低一高」標準，並展現循環經濟精神，店內長期使用304不鏽鋼餐盒，同時與循環餐盒業者合作，減少一次性容器，並建立完善回收清洗流程，保障消費者安心享用。目前合作對象遍及學校、醫院、政府單位及科技廠，廣泛應用於會議、家庭日、茶會及課程，讓更多人實際體驗健康餐飲與永續價值。

共同負責人鐘啓榮補充，品牌經營結合行銷專業，從餐點設計、理念建立到顧客體驗，全方位兼顧健康、美味與環保，使「禾氣合秝」在激烈競爭中脫穎而出。未來，團隊將持續以健康餐飲與循環餐盒，推動更多人一起享受美味並參與環境永續行動。