寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」：沒手淫過？

生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戴更基爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」：沒手淫過？

知名動物行為治療專家戴更基開班授課，學費高達20萬元，卻遭到學員控訴言語性騷擾。（讀者提供）

▲知名動物行為治療專家戴更基開班授課，學費高達20萬元，卻遭到學員控訴言語性騷擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

寵物名醫戴更基因常上節目分析動物行為，而成為電視名人，作為這個領域的權威，他長年開設ABRA（動物行為資源中心）的動物行為治療師認證課程，學費高達新台幣20萬元。不過本刊近來接獲7名學員聯合具名檢舉，指控戴更基在課堂中言語性騷擾，除了要求女學員演示公狗母狗自慰外，更用露骨言語讓學員極度不適，還利用導師身分權勢PUA，其中有人已經蒐證提告。

戴更基作為台灣首位動物行為治療師，由於是電視常客，也出版過多本相關書籍，讓他在官網自封「一位享譽國際的華人動物行為學家，第一位在TEDx演講動物行為的華人，也是一位知名的寵物醫師。不只是狗狗的行為專家，也是貓咪的行為專家。數次登上國際媒體（如《Taipei Times》、美國的《People & Travel》），也是讓電視節目收視率大增的一位寵物醫師及動物行為治療師。」

戴更基要求當眾演示狗狗自慰，女學員因尷尬改以製作簡報代替。（讀者提供）

▲戴更基要求當眾演示狗狗自慰，女學員因尷尬改以製作簡報代替。

這樣顯赫的名號，讓戴更基開設的動物行為治療師認證課程，吸引不少愛寵物人士報名，學員橫跨兩岸甚至歐美。名滿天下的他，卻被爆出性騷擾爭議，加上已有多位學員在網路上發文指控，戴更基在自己的社群上做出澄清，解釋所謂的性騷擾行為，「是被刻意剪接出來的錄音」「沒有叫女學生手淫給我看」「拜託我還不想看」等，要求轉發者發文道歉，不然就提告。

在線上課時，戴更基讓女學員演示狗的「騎乘」動作（紅框處）。（讀者提供）

▲在線上課時，戴更基讓女學員演示狗的「騎乘」動作（紅框處）。

只是戴更基如此態度強硬否認到底，更激起學員反彈，提供多段錄音、錄影證據給本刊，止不住爭議延燒。其中有7名歷屆學員，決定具名向本刊檢舉他的失控言行。包括要女學員演示公狗母狗自慰，以及騎乘（交配）動作，更向女學員質問；「妳們都沒有手淫過？是嗎？」

戴更基課程的女學員，直批他是「藉機侵害女學員與滿足自我的表演行為」。（翻攝自Threads）

▲戴更基課程的女學員，直批他是「藉機侵害女學員與滿足自我的表演行為」。

不僅如此，戴更基還要求從事幼教工作的女學員解釋「小孩」如何自慰，種種和寵物專業無關的要求，讓一名學員向本刊表示，「這就是性騷擾！」據悉，已有人委請律師對戴更基提起性騷擾之訴。

回應
有關學員對於性騷擾的指控，戴更基所屬大墩寵物行為專科醫院向本刊表示：「不方便多做回應。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鏡週刊

