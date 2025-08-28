　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天喝咖啡可降低死亡率　「正確杯數」曝光！

▲▼喝咖啡的「3個黃金時間」你一定要知道 。（圖／Unsplash）

▲適量攝取咖啡有助於降低心血管疾病、中風、第二型糖尿病、呼吸道疾病及部分癌症 。（示意圖／Unsplash）

記者曾羿翔／綜合報導

每日適量飲用咖啡，不只可提神，更可能延年益壽。桃園聯新運醫中心醫師吳易澄近日指出，根據近年來多項大型國際研究整合分析顯示，每日飲用2至3杯咖啡，與降低全因死亡率存在顯著相關性，平均可降低15%至17%的死亡風險，甚至可能延長健康壽命近1.8年。

咖啡與長壽之間的關聯性，已成為醫學界關注的重點。吳易澄說，研究發現適量攝取咖啡有助於降低心血管疾病、中風、第二型糖尿病、呼吸道疾病及部分癌症（如肝癌、黑色素瘤、結直腸癌）的風險。咖啡對於神經退化疾病與腦中風死亡率也展現保護效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

咖啡的保健效果，與其所含的咖啡因與多酚類物質（如綠原酸）有密切關聯。咖啡因可拮抗腺苷受體，短期提升警覺、長期協助調節身體對壓力的反應；而多酚則具有抗氧化與抗發炎特性，有助調節代謝與維持細胞穩定。研究也指出，去咖啡因咖啡仍具保健效果，但相較之下略遜於含咖啡因咖啡。

建議健康成人每日攝取2至3杯咖啡最為合宜（現磨、手沖、義式、即溶皆可），並應避免過量糖分與奶精添加。運動族群可選擇在訓練前30至60分鐘分次飲用，增強專注與體能表現。至於年長者與慢性病患者，建議從少量開始，觀察身體反應並諮詢醫師調整攝取量。

此外，過量攝取咖啡可能引起心悸、失眠、胃部不適等症狀，對咖啡因敏感者、孕婦及特定心血管疾病患者，飲用前應特別留意。部分藥物也可能與咖啡因代謝路徑重疊，需事先諮詢專業意見。

吳易澄表示，咖啡的生理作用與抗老化機轉密切相關，包括降低發炎反應、提升代謝與能量穩定性、減少細胞損傷累積等。將咖啡納入日常生活中，搭配有氧與阻力訓練、足夠日照與優質蛋白攝取，有助於延長健康壽命，成為繼運動、營養與睡眠之外的「第四支柱」。

咖啡不是藥物，更不是萬靈丹，但當作一種長期可持續的健康習慣，確實有機會為身體帶來多方面益處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中女遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保
快訊／21:22規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照
每天喝咖啡可降低死亡率　「正確杯數」曝光！
快訊／大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉
柯文哲開庭大戰檢察官！　「不管賴清德派誰來傳話，我絕不投降」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／21:22台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級

每天喝咖啡可降低死亡率　「正確杯數」曝光！

快訊／媽媽餵「配方奶粉含糖量如可樂」道歉了：用詞不精確

石崇良喊最想解決「急診壅塞」　5措施拚分流、擴大住院量能

嫌員旅貴！一行人自駕卻尾隨跟團車　嗆導遊「公司付錢就得服務」

6.0強震狂搖！理工爸脫口「超專業1句」　兒笑翻：不愧是搞結構的

高雄爆本土登革熱群聚！3工地積水養蚊　市府開罰：累犯就停工

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【叫醒我的不是鬧鐘是大狗勾！】媽被三巨汪壓床：沉重的愛XD

快訊／21:22台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級

每天喝咖啡可降低死亡率　「正確杯數」曝光！

快訊／媽媽餵「配方奶粉含糖量如可樂」道歉了：用詞不精確

石崇良喊最想解決「急診壅塞」　5措施拚分流、擴大住院量能

嫌員旅貴！一行人自駕卻尾隨跟團車　嗆導遊「公司付錢就得服務」

6.0強震狂搖！理工爸脫口「超專業1句」　兒笑翻：不愧是搞結構的

高雄爆本土登革熱群聚！3工地積水養蚊　市府開罰：累犯就停工

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

地震後傳怪聲…基隆公寓客廳「連根拔起」天花板恐怖崩落

台塑盃網球賽　非種子「黑馬」陳彥丞單打晉級八強

黎智英案結辯「最快10月宣判」恐無期徒刑！紐時：或成川習外交牌

藍白提4.2億媒宣費全砍！鍾佳濱提1問題　朝野無共識明將再協商

張信哲有自己的星星了！　神秘座標揭曉「還以他命名」

快訊／21:22台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級

台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

Angelababy解封後首公開見粉絲！　強忍淚水比心暖送百杯奶茶

羅戈挨轟後回穩+許基宏炸2分砲　兄弟8比6逆轉賞桃猿3連敗

蕭敬騰和老婆Summer太暖了！　「伸援手捐32萬」助嘉義車禍小球員

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

6.0強震　他見日期「農曆7月5日」驚：被龍樹諒說中

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

地震時在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑：什麼漫畫橋段

「1海鮮」傷腦又害心梗！醫警告：恐加速老化

「颱風窩」季風槽又增強　鄭明典：1周後台灣可能受影響

更多熱門

相關新聞

研究證實早上喝咖啡心情好　醫：「起床2.5小時內」飲用效果佳

研究證實早上喝咖啡心情好　醫：「起床2.5小時內」飲用效果佳

科學研究證實，早晨喝1杯咖啡確實能讓人更快樂。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘今於臉書分享，根據今年發表在《Scientific Reports》的研究，咖啡在起床後「2小時半」內最能提升正向情緒，使人覺得更有活力，而且狀態若比較疲勞，例如熬夜後，咖啡提升情緒的效果更明顯。

媽祖庇佑「天后咖啡」飄香　功德隨喜免費享用

媽祖庇佑「天后咖啡」飄香　功德隨喜免費享用

NespressoＸ花神聯名膠囊開賣

NespressoＸ花神聯名膠囊開賣

星巴克4個「隱藏版點餐攻略」

星巴克4個「隱藏版點餐攻略」

「2025南島咖啡節」沖出島嶼最醇風味

「2025南島咖啡節」沖出島嶼最醇風味

關鍵字：

咖啡吳易澄

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面