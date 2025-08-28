每天喝咖啡可降低死亡率　「正確杯數」曝光！

▲適量攝取咖啡有助於降低心血管疾病、中風、第二型糖尿病、呼吸道疾病及部分癌症 。（示意圖／Unsplash）



記者曾羿翔／綜合報導

每日適量飲用咖啡，不只可提神，更可能延年益壽。桃園聯新運醫中心醫師吳易澄近日指出，根據近年來多項大型國際研究整合分析顯示，每日飲用2至3杯咖啡，與降低全因死亡率存在顯著相關性，平均可降低15%至17%的死亡風險，甚至可能延長健康壽命近1.8年。

咖啡與長壽之間的關聯性，已成為醫學界關注的重點。吳易澄說，研究發現適量攝取咖啡有助於降低心血管疾病、中風、第二型糖尿病、呼吸道疾病及部分癌症（如肝癌、黑色素瘤、結直腸癌）的風險。咖啡對於神經退化疾病與腦中風死亡率也展現保護效果。

咖啡的保健效果，與其所含的咖啡因與多酚類物質（如綠原酸）有密切關聯。咖啡因可拮抗腺苷受體，短期提升警覺、長期協助調節身體對壓力的反應；而多酚則具有抗氧化與抗發炎特性，有助調節代謝與維持細胞穩定。研究也指出，去咖啡因咖啡仍具保健效果，但相較之下略遜於含咖啡因咖啡。

建議健康成人每日攝取2至3杯咖啡最為合宜（現磨、手沖、義式、即溶皆可），並應避免過量糖分與奶精添加。運動族群可選擇在訓練前30至60分鐘分次飲用，增強專注與體能表現。至於年長者與慢性病患者，建議從少量開始，觀察身體反應並諮詢醫師調整攝取量。

此外，過量攝取咖啡可能引起心悸、失眠、胃部不適等症狀，對咖啡因敏感者、孕婦及特定心血管疾病患者，飲用前應特別留意。部分藥物也可能與咖啡因代謝路徑重疊，需事先諮詢專業意見。

吳易澄表示，咖啡的生理作用與抗老化機轉密切相關，包括降低發炎反應、提升代謝與能量穩定性、減少細胞損傷累積等。將咖啡納入日常生活中，搭配有氧與阻力訓練、足夠日照與優質蛋白攝取，有助於延長健康壽命，成為繼運動、營養與睡眠之外的「第四支柱」。

咖啡不是藥物，更不是萬靈丹，但當作一種長期可持續的健康習慣，確實有機會為身體帶來多方面益處。