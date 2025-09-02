「聖女得是白虎」　正妹Coser槓粉絲公開除毛

▲阿薰kaOri。（圖／翻攝X／@axunkaOri，下同）

記者葉國吏／綜合報導

擁有超過27萬粉絲、中國知名大尺度Coser「阿薰kaOri」，近日挑戰Cosplay電玩《鳴潮》中的人氣角色「卡提希婭」，結果被粉絲留言嗆聲說「盛女必須是白虎」，豈料「阿薰」竟然直接公布除毛過程，直言要和質疑者「拼了」。

「阿薰」8月中選擇重現《鳴潮》中的「殉道聖女」卡提希婭，這位角色不僅擁有金色長髮，還穿著精緻的典禮服飾，展示修長的手臂與雙腿，整體造型充滿神聖感與華麗的細節。作為大尺度Cosplay的代表人物，「阿薰」的造型成果照片一如既往地吸引了大量關注。

然而，粉絲間的評價並非一面倒支持。有網友挑剔「阿薰」的還原度，表示聖女角色應該「完美無瑕」，甚至在留言中暗示她的除毛細節未達標。面對質疑，「阿薰」不僅截下留言，還直接分享拍攝期間親自除毛的影片，以行動回應批評，強調自己對角色的用心程度。

「阿薰」的舉動在網路上掀起兩極反應。部分粉絲讚賞她的敬業精神，認為她不惜展示拍攝幕後，是真正的角色愛好者；但也有網友認為她的反擊過於激烈，質疑是否有必要將除毛過程公開。不管立場如何，該影片吸引超過30萬人觀看，成為Cosplay圈內熱議話題。