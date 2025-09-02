40歲「AV女優」再出發！　用回舊名單飛

▲日本AV女優笹倉杏。（圖／翻攝IG／sasakura_an_，下同）

記者葉國吏／綜合報導

知名日本AV女優笹倉杏（曾用藝名緒川春、緒川はる）近日於社群平台宣布，結束近十年的經紀公司合作，並重新使用舊名「笹倉杏」。她強調自己並未引退或休業，而是想以個人名義迎接新挑戰，讓更多人有機會看到她的不同面向。

笹倉杏坦率分享，她即將迎接40歲的生活新階段，心態也逐漸改變。過去受事務所框架限制，如今她希望能跳脫束縛，探索更多元的舞台。她透露未來計劃參與同人活動、拓展至廣播與電視節目，甚至嘗試舉辦演唱會與攝影會等。她表示，粉絲只需透過社群平台即可直接聯絡她，未來的合作方式也將更加靈活，少了事務所抽成，讓她有更多自由。

笹倉杏回憶，與經紀公司在春季已開始討論此事，感謝對方的支持與理解。她坦言，自己心裡仍有不安，「可能最終還是會回到公司，但誰知道未來怎麼走呢？」她語帶幽默地說，即使現在後悔也已經來不及了，但與其空想，不如勇敢嘗試，並承諾會盡力增加與粉絲互動的機會。

這番舉動引起粉絲廣泛響應，許多人留言力挺她的選擇：「加油，我永遠支持你！」、「勇敢追夢，不要給自己太大壓力！」也有粉絲感性地說：「人生還有很多可能性，相信你一定能一路走下去。」