她養生20年「不吃炸物甜食」卻老更快　醫曝關鍵2原因

錯誤的養生方式，反而可能傷害身體。中醫師李宜靜表示，有一名女子年輕時就很注重養生，幾乎不吃紅肉、不碰油炸及甜食，然而女子才不到60歲，看起來卻像70、80歲，原因就出在女子長期低油、低蛋白飲食，導致身體缺乏營養，造成肌肉量下降、皮膚失去彈性。

李宜靜日前在臉書粉絲團表示，她治療的一位女病患從年輕時就非常注重養生，幾乎不吃紅肉、不碰油炸，零食甜點更完全戒掉，在別人眼裡是「活教材」，身材苗條、作息規律、飲食清淡到極致，但隨著年華老去，明明才不到60歲，身體卻變成乾瘦的身形、皮薄包骨的手臂，看起來像70、80歲。

李宜靜解釋，為何健康飲食會讓這位女子變得不健康，原因就是女子長期低油、低蛋白的飲食習慣，「日常幾乎沒什麼油、肉吃得很少，慢慢地，體力不足，就懶得運動。長期下來，身體就陷入了『沒有建材、也沒有工人』的狀態」。

李宜靜指出，上述情況所造成的結果就是，肌肉量下降、免疫力變差、骨質密度下降、皮膚失去彈性，容易乾癢、體力衰退，走路變慢等，當然這些變化並非突然發生的，而是十幾二十年慢慢累積的結果。

李宜靜表示，根據世界衛生組織（WHO）與美國國家老化研究院（NIA）研究，蛋白質不足會加速肌少症與功能退化，好油脂攝取不足，會影響荷爾蒙、免疫、心血管健康，50歲之後肌肉量每年平均流失1至2%，沒有補充及運動流失更快，換句話說，長壽不等同健康，「沒有肌肉、沒有體力，長壽反而可能是更長時間的病痛」。

李宜靜最後說，健康不是「吃得少」就好，清淡也不等於養生，人的身體需要的是足夠、均衡、能被用上的營養，她指出，健康的飲食原則，必須「蛋白質要夠」、「好油脂不能少，如堅果、酪梨、橄欖油、深海魚油」、「適量碳水化合物」、「顏色多元的蔬果」、「水分充足」，最後還要配合規律運動，才能幫助營養變成強壯的肌肉與骨骼。