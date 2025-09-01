學校餐廳阿姨「塞零用錢助學」　20年後學生現況曝！感動2萬人

▲媽媽在學校餐廳工作。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

最近臉書社團有一段感人的故事，有一名營養午餐廚房的阿姨，默默在校園廚房奉獻超過25年，不只煮飯給孩子吃，還把愛心化作實際行動，多年前學校有位家境清寒的男學生，廚房阿姨不僅塞零用錢，還幫學生繳了校外教學的費用，20年過去了，那名學生如今已在美國矽谷工作，特地返台尋人，感謝當年的照顧。

有網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段故事，原PO的媽媽在國中廚房工作，已經超過25年了，常常提到一位男孩，靠學校補助才能吃午餐，家裡環境很困難，但媽媽除了準備午餐給學生，還幫忙繳畢業旅行的費用，甚至偶爾塞零用錢，讓對方不被邊緣化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外人笑媽媽天真，懷疑孩子是否會感激，但媽媽總說自己不期待，但相信男孩有一天一定會回來。20年過去了，當年的男孩已長大成了男人，在美國矽谷工作，日前特地回到台灣，並到學校尋找媽媽。

男孩準備了厚厚的紅包，塞給媽媽，眼眶泛淚感激地說「要不是妳，我可能早就輟學了。這份恩情，我一直記得。」那天晚上，一家人一起去吃火鍋，平日媽媽捨不得點的肉品、海鮮，全都毫不猶豫地加點，看著熱氣蒸騰的鍋子，媽媽眼眶泛紅，笑著說「看吧，我就說過，他一定會回來。」

故事曝光，超過2萬名網友感動按讚，「其實會做善事的，不一定要回報，人不就是這樣嗎？互相幫助，我困難的時候你幫我你困難的時候我幫你」、「你媽超慈悲、不求回報，那位帥哥也懂感恩，人間處處有溫情」、「但願受助的人可以助更多有需要的人」、「正能量的PO文最讚，哪怕是幻想文，我都願意被騙，現今社會偷、拐、搶、詐充斥，太少有此種善舉暖人心房」。

►12歲兒比同齡孩「高一顆頭」 照X光診斷出1症狀！媽驚呆