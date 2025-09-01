台積電3內鬼工程師現身！偷2奈米技術涉國安法起訴　今移審智財法院

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

檢方日前接獲台積電通報，吳姓、廖姓、戈姓工程師竊取台積電2奈米製程機密， 外流給日商東京威力公司端的陳姓工程師，由於此案攸關台灣高端半導體的核心技術，檢方偵結後，依照《國家安全法》、《營業秘密法》等罪嫌將陳、吳、戈提起公訴，3人今移審智財法院。

台積電7月初向檢方通報，日商東京威力公司負責蝕刻設備相關服務的陳姓工程師，利用在台積電工作8年的人脈，竊取台積電2奈米製程的營業機密。檢方調查後發現，陳男為求在新工作上有所突破，找上吳秉駿、戈一平以及廖姓工程師，要求3人以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密。

▲台積電內鬼工程師吳秉駿(右)、戈一平(左)今移審智財法院。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

檢方認為陳男、吳男、戈男3人的行為侵害「國家核心關鍵技術」，犯罪嫌疑重大，聲請法院羈押獲准。全案於8月27日偵結，檢方依照《國家安全法》「國家核心關鍵技術域外使用罪」、《營業秘密法》「意圖域外使用而竊取營業秘密罪」、《營業秘密法》「竊取營業秘密罪」等罪嫌提起公訴。

其中檢方對陳男具體求處有期徒刑14年，對吳男具體求處有期徒刑9年，對戈男具體求處有期徒刑7年。至於廖姓工程師因提供的機密並無供日本使用的意圖，檢方另予簽結，3人於1日上午移審智慧財產與商業法院。

▲竊密主謀工程師陳力銘。（圖／記者呂佳賢攝）