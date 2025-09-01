　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臉書粉專發文「月賺10萬」　她曝營利方式：會匯給你美金

▲▼滑手機,滑FB,Facebook。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲現在有越來越多人在經營自媒體。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

現在有越來越多人在經營自媒體，作家黃大米近日發文分享，教大家如何透過粉專營利。她也說，有網紅因為開啟「內容營利」，所以一個月可以分到10萬元，不過她至今還是沒有接受臉書邀請，原因是這可能會影響觸及率與按讚數，因此是否要用此方式營利，還是要評估自身情況。

黃大米在臉書粉專上發文表示，若開設臉書粉專，且想藉此營利，可以從粉專後台進入「專業主控版」，並找到「營利」功能，以設定銀行帳號。當粉專累積一定粉絲數後，影片就能開始獲得臉書分潤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於文字分潤部分，黃大米指出，必須收到「你已經受邀！切換至我們的內容營利」通知，並選擇接受，往後發文、寫文章便能獲得收入，只不過，影片分潤則會變少。黃大米還透露，臉書的分潤會匯美金，若銀行詢問來源時，只要說明是臉書的分潤即可。

黃大米接著說，她過去很羨慕有些網紅透過「內容營利」模式，每月能分到10萬元左右。不過後來她自己收到臉書邀請時，卻選擇不開啟，只繼續賺影片的錢。

黃大米坦言，她不開啟的原因，在於切換「內容營利」後，雖然收入增加，但觸及率卻明顯下降，文章按讚數也變少，由於觸及率對她而言很重要，所以就沒有開啟「內容營利」。她最後也說，是否接受「內容營利」邀請，還是要依自身情況來評估。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿富汗強震破800死！醫院塞爆
退休婦遭騙1300萬！連房產都被設定：一輩子辛苦化為烏有
單親爸車禍失憶了！　老闆娘揪異狀救一命
證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案
2台人沖繩喪命　外交部：全力提供家屬必要協助
70學生開學日被丟包！　竟是司機睡過頭
快訊／成大爆炸！　2學生受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九月氣勢擋不住！　「四大生肖」收好運　財富事業雙豐收

忍住不花錢最省？理財師揭3大節約心法　「該花就花」更能省

12星座9月運勢！　巨蟹貴人現身　魔羯適度放鬆

臉書粉專發文「月賺10萬」　她曝營利方式：會匯給你美金

別亂買！電子鎖裝不成、售後求助無門？專家揭選購3大關鍵

被騙欠千萬！子女籌錢救母「被課贈與稅」想改現金　專家喊母湯

為何「五星飯店外籍員工」暴增？網曝殘酷真相：台灣正步日本後塵

學校餐廳阿姨「塞零用錢助學」　20年後學生現況曝！感動2萬人

Taiwan PASS納入「台中Go」電子票券　中捷、公車都可搭

秋天去哪玩？東森廣場台北車站「抓抓樂」開學、連假一起夾好禮！

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

九月氣勢擋不住！　「四大生肖」收好運　財富事業雙豐收

忍住不花錢最省？理財師揭3大節約心法　「該花就花」更能省

12星座9月運勢！　巨蟹貴人現身　魔羯適度放鬆

臉書粉專發文「月賺10萬」　她曝營利方式：會匯給你美金

別亂買！電子鎖裝不成、售後求助無門？專家揭選購3大關鍵

被騙欠千萬！子女籌錢救母「被課贈與稅」想改現金　專家喊母湯

為何「五星飯店外籍員工」暴增？網曝殘酷真相：台灣正步日本後塵

學校餐廳阿姨「塞零用錢助學」　20年後學生現況曝！感動2萬人

Taiwan PASS納入「台中Go」電子票券　中捷、公車都可搭

秋天去哪玩？東森廣場台北車站「抓抓樂」開學、連假一起夾好禮！

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

九月氣勢擋不住！　「四大生肖」收好運　財富事業雙豐收

好浪漫！癡情皇蛾拒「相親」　苦等青梅竹馬羽化再交配

忍住不花錢最省？理財師揭3大節約心法　「該花就花」更能省

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

日本鬼才導演確定來台！高雄電影節「雙開幕、雙閉幕」豪華片單曝

快訊／阿富汗強震800死！醫院塞爆　民眾徒手挖瓦礫尋找生還者

陳傑憲化身環保代言人！拍攝廣告談「濕身初體驗」　也不忘喊話基層小將

12星座9月運勢！　巨蟹貴人現身　魔羯適度放鬆

新經長丟連結敲立委拜會時間　龔明鑫致歉喊「失禮」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

生活熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

可能有新颱風　路徑估大迴轉

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

倉鼠沖馬桶！疑「台中做八大行業」　惡女身分起底曝光

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多

半夜突見「飛東京來回4429」驚呆！一票人嗨爆：還好沒睡

更多熱門

相關新聞

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

陳姓男子前年舉辦「大屌冠軍賽」，5人報名參賽，另100人購票觀戰，被檢察官依意圖營利公然猥褻罪嫌起訴，但高院審理認為，參加者事前都已知悉而自願參加，且場地非公開，需查驗身分才能進入，沒有侵害其他不想參與的特定或不特定多數人法益，因此以罪疑惟輕等理由，判陳男與酒館業者共3人無罪確定。

人到中年突發現「不需要朋友」　原因爆共鳴

人到中年突發現「不需要朋友」　原因爆共鳴

臉書、IG假網拍詐騙！南市刑大逮4嫌

臉書、IG假網拍詐騙！南市刑大逮4嫌

深信AI是真人美女！76歲翁赴約見面摔死

深信AI是真人美女！76歲翁赴約見面摔死

芝加哥臉書直播　竟拍下死亡過程

芝加哥臉書直播　竟拍下死亡過程

關鍵字：

內容營利臉書發文營利黃大米

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

可能有新颱風　路徑估大迴轉

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面