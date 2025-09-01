臉書粉專發文「月賺10萬」　她曝營利方式：會匯給你美金

▲現在有越來越多人在經營自媒體。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

現在有越來越多人在經營自媒體，作家黃大米近日發文分享，教大家如何透過粉專營利。她也說，有網紅因為開啟「內容營利」，所以一個月可以分到10萬元，不過她至今還是沒有接受臉書邀請，原因是這可能會影響觸及率與按讚數，因此是否要用此方式營利，還是要評估自身情況。

黃大米在臉書粉專上發文表示，若開設臉書粉專，且想藉此營利，可以從粉專後台進入「專業主控版」，並找到「營利」功能，以設定銀行帳號。當粉專累積一定粉絲數後，影片就能開始獲得臉書分潤。

至於文字分潤部分，黃大米指出，必須收到「你已經受邀！切換至我們的內容營利」通知，並選擇接受，往後發文、寫文章便能獲得收入，只不過，影片分潤則會變少。黃大米還透露，臉書的分潤會匯美金，若銀行詢問來源時，只要說明是臉書的分潤即可。

黃大米接著說，她過去很羨慕有些網紅透過「內容營利」模式，每月能分到10萬元左右。不過後來她自己收到臉書邀請時，卻選擇不開啟，只繼續賺影片的錢。

黃大米坦言，她不開啟的原因，在於切換「內容營利」後，雖然收入增加，但觸及率卻明顯下降，文章按讚數也變少，由於觸及率對她而言很重要，所以就沒有開啟「內容營利」。她最後也說，是否接受「內容營利」邀請，還是要依自身情況來評估。