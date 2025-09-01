　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

SBL裕隆假球案辯論終結！　被告球員「說詞跳針」11／17宣判

▲▼ 裕隆假球案，前裕隆球員吳季穎（左）25萬元交保、上賽季MVP柯旻豪（右）收押。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前裕隆球員吳季穎（左）與柯旻豪（右）涉打假球簽運彩，將於11月17日宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

2023年10月，SBL裕隆納智捷多名球員遭踢爆涉入假球簽賭，士檢隨即分案指揮刑事局偵四大隊偵辦，並於2024年2月首度依《運動彩券發行條例》起訴球員，共15人被告，聲請沒收逾2千萬元不法所得。士院密集開庭，吳季穎雖承認打假球，但對涉案場次前後不一，多名被告則否認犯行，全案8月27日辯論終結，審判長諭知11月17日宣判。

全案由時任重大刑案專組主任檢察官葉耀群率同檢察官邱獻民 指揮偵辦，經比對比賽畫面、金流及證人供述，確認裕隆多名球員自2022年12月27日至2023年5月21日第二十季SBL賽程期間，至少十數場比賽涉入假球，其中7場為符合地下盤口刻意操控比數，手法包括離譜投籃、罰球不中、故意失誤、不執行戰術等，涉案金額高達2,000萬元，嚴重破壞比賽公平與球迷信任。

全案於2024年2月2日偵結，首依《運動彩券發行條例》第21條起訴球員，共15人被告，其中包括裕隆主控、前MVP 柯旻豪、控衛 吳季穎 等10名球員，並聲請沒收逾2,000萬元不法所得。檢察官進一步認定，被告等人涉及 《運動彩券發行條例》第21條第2項「三人以上結夥以詐術妨害比賽公平」，以及刑法 網路賭博、供給賭博場所、詐欺取財、加重詐欺取財等罪名。

▼柏力力隊前球員施顏宗與陳奕綸，以證人身分赴士院出庭。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼關鍵一擊來了！2名神秘人物低調現身士院　作證SBL假球案。（圖／記者黃宥寧攝）

2024年3月28日士院首開庭，歷經多輪證人、被告訊問後，停庭一段時間，今年7月21日因操控比賽、詐取地下賭資遭彰院判刑的柏力力隊前球員施顏宗與陳奕綸，以證人身分出庭，並就2023年4月22日的關鍵比賽作證。2人是全台首宗依《運動彩券發行條例》判刑案例，被判刑1年7月與1年6月，均獲緩刑。

陳奕綸作證時，直言「不想浪費時間才認罪」；而SBL選秀狀元 施顏宗 則供稱曾接獲「比賽前兩節要輸10分」的指令，進一步揭露假球操作手法。

假球案於8月27日辯論終結，公訴檢察官建請法院對柯旻豪從重量刑，並依法併科罰金；對於周暐宸、吳祐任、陳品詮、邱忠博等人偵查中坦承，卻在審理期間翻異前詞，難認悔意，也請從重論處；至於班霸、黃鉉閔、顏聞佐始終否認犯行，態度頑拒，同樣建請嚴懲，其餘被告則依情節科刑。

全案訂於11月17日宣判，所有遭起訴球員註冊資格已被註銷，並列為永不錄用名單，等同徹底告別台灣職籃。這場假球案不僅攸關球員命運，更是對籃壇公信力的一次嚴峻考驗，最後判決將成為台灣職業運動史上難以抹去的印記。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／愛河驚見年輕女屍！　全身大面積刺青
楊枝甘露「加小芋圓」她喝了大過敏　萬波緊急道歉
快訊／2台人沖繩死亡
與那國島「肉眼見中央山脈」罕見美照　日網驚：台灣比想像大
快訊／AAA最後一波名單「林俊傑來了」　41組大咖高雄見
今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄愛河驚見年輕女屍！全身大面積刺青　身分及死因待查

未成年屁孩無照開大貨車撞死女騎士　截肢父頂罪遭判又反悔自首

遭弟妹趕出家門　裕國長子罹癌還得靠老婆娘家出錢

要繳7億！　裕國冷凍楊家長媳大動作登報

SBL裕隆假球案辯論終結！　被告球員「說詞跳針」11／17宣判

冷凍龍頭爆爭產　裕國前董座遺孀：老公被小叔逼死

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

「走讀」釀8警受傷！黃國昌勒警最新視角曝　北市警將傳喚說明

中壢惡火釀5死！屋主5年前曾申請住警器　拿到卻沒安裝

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

【是要冰多久啦】老婆瘋找手機3小時...老公開冰箱傻眼破案

快訊／高雄愛河驚見年輕女屍！全身大面積刺青　身分及死因待查

未成年屁孩無照開大貨車撞死女騎士　截肢父頂罪遭判又反悔自首

遭弟妹趕出家門　裕國長子罹癌還得靠老婆娘家出錢

要繳7億！　裕國冷凍楊家長媳大動作登報

SBL裕隆假球案辯論終結！　被告球員「說詞跳針」11／17宣判

冷凍龍頭爆爭產　裕國前董座遺孀：老公被小叔逼死

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

「走讀」釀8警受傷！黃國昌勒警最新視角曝　北市警將傳喚說明

中壢惡火釀5死！屋主5年前曾申請住警器　拿到卻沒安裝

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

LEXUS預告「10月新車有大驚喜」！全新大作慶祝品牌20週年

快訊／台積電跌10元至1150　台股開盤下跌90點

立院新會期今報到！郭國文又搶頭香　林沛祥第二「民眾黨還沒來」

關稅底牌揭曉！全球經貿大洗牌　保德信投信：美股成長股仍是投資關鍵

快訊／高雄愛河驚見年輕女屍！全身大面積刺青　身分及死因待查

立院新會期藍擬推「李四川條款」　蘇巧慧：不因人設事會更好

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

未成年屁孩無照開大貨車撞死女騎士　截肢父頂罪遭判又反悔自首

2台人「沖繩潛水」喪命！　魂斷30公尺深海洞窟

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

社會熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

北捷乘客互毆　警方要罰了

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

黃國昌勒警最新畫面曝！北市警將傳喚說明

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

中壢惡火釀5死！屋主申請住警器卻沒安裝

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

冷凍龍頭爆爭產　裕國前董座遺孀：老公被小叔逼死

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

網傳勒頸AI造假　北市警將辦

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

2台人「沖繩潛水」喪命！

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面