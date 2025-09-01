SBL裕隆假球案辯論終結！　被告球員「說詞跳針」11／17宣判

▲前裕隆球員吳季穎（左）與柯旻豪（右）涉打假球簽運彩，將於11月17日宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

2023年10月，SBL裕隆納智捷多名球員遭踢爆涉入假球簽賭，士檢隨即分案指揮刑事局偵四大隊偵辦，並於2024年2月首度依《運動彩券發行條例》起訴球員，共15人被告，聲請沒收逾2千萬元不法所得。士院密集開庭，吳季穎雖承認打假球，但對涉案場次前後不一，多名被告則否認犯行，全案8月27日辯論終結，審判長諭知11月17日宣判。

全案由時任重大刑案專組主任檢察官葉耀群率同檢察官邱獻民 指揮偵辦，經比對比賽畫面、金流及證人供述，確認裕隆多名球員自2022年12月27日至2023年5月21日第二十季SBL賽程期間，至少十數場比賽涉入假球，其中7場為符合地下盤口刻意操控比數，手法包括離譜投籃、罰球不中、故意失誤、不執行戰術等，涉案金額高達2,000萬元，嚴重破壞比賽公平與球迷信任。

全案於2024年2月2日偵結，首依《運動彩券發行條例》第21條起訴球員，共15人被告，其中包括裕隆主控、前MVP 柯旻豪、控衛 吳季穎 等10名球員，並聲請沒收逾2,000萬元不法所得。檢察官進一步認定，被告等人涉及 《運動彩券發行條例》第21條第2項「三人以上結夥以詐術妨害比賽公平」，以及刑法 網路賭博、供給賭博場所、詐欺取財、加重詐欺取財等罪名。

▼柏力力隊前球員施顏宗與陳奕綸，以證人身分赴士院出庭。（資料圖／記者黃宥寧攝）

2024年3月28日士院首開庭，歷經多輪證人、被告訊問後，停庭一段時間，今年7月21日因操控比賽、詐取地下賭資遭彰院判刑的柏力力隊前球員施顏宗與陳奕綸，以證人身分出庭，並就2023年4月22日的關鍵比賽作證。2人是全台首宗依《運動彩券發行條例》判刑案例，被判刑1年7月與1年6月，均獲緩刑。

陳奕綸作證時，直言「不想浪費時間才認罪」；而SBL選秀狀元 施顏宗 則供稱曾接獲「比賽前兩節要輸10分」的指令，進一步揭露假球操作手法。

假球案於8月27日辯論終結，公訴檢察官建請法院對柯旻豪從重量刑，並依法併科罰金；對於周暐宸、吳祐任、陳品詮、邱忠博等人偵查中坦承，卻在審理期間翻異前詞，難認悔意，也請從重論處；至於班霸、黃鉉閔、顏聞佐始終否認犯行，態度頑拒，同樣建請嚴懲，其餘被告則依情節科刑。

全案訂於11月17日宣判，所有遭起訴球員註冊資格已被註銷，並列為永不錄用名單，等同徹底告別台灣職籃。這場假球案不僅攸關球員命運，更是對籃壇公信力的一次嚴峻考驗，最後判決將成為台灣職業運動史上難以抹去的印記。