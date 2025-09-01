　
生活

楊枝甘露「加小芋圓」她喝了大過敏　萬波緊急道歉

▲消費者喝萬波季節限定飲品楊枝甘露，因當中添加小芋圓引發過敏。（圖／翻攝萬波官網）

▲消費者喝萬波季節限定飲品楊枝甘露，因當中添加小芋圓引發過敏。（圖／翻攝萬波官網）

記者張靖榕／綜合報導

有消費者近日購買知名手搖飲品牌「萬波」的楊枝甘露後出現嚴重過敏反應，事後發現飲料中含有芋頭成分，引發對成分標示不足的關注。對此，萬波已公開道歉，表示確實有加入小芋圓，但沒有加芋頭絲，並承諾會在社群平台加強宣導。

一名女性消費者在社群平台發文指出，自己飲用萬波楊枝甘露後身體出現過敏症狀，發現飲料中有加芋頭成分，並表示本來不該出現在楊枝甘露裡的芋頭，是很多人都會過敏的東西，應該要事先告知；她也強調自己無意求償，只希望業者能正視問題，並表示所幸過敏反應未達到休克程度。

這則貼文引發網友熱議，有部分人質疑其過敏來源是否為芋頭，但原PO表示過去飲用其他品牌的楊枝甘露未曾出現問題，並且排除對芒果過敏的可能，認為關鍵應是萬波飲品中未標示的小芋圓成分。

面對質疑，萬波在該則貼文底下留言回應並致歉，並說明該品牌楊枝甘露的基本配方為芒果冰沙、白柚、西米露與椰漿，為強化風味特別加入自製小芋圓，但未添加芋頭絲。至於消費者所疑似誤認為「芋頭絲」的部分，萬波解釋應為芒果打碎後的纖維。

萬波也表示，未來將提醒所有加盟門市再次確認製作流程是否符合標準作業程序，並會持續在社群平台提醒顧客可選擇不加小芋圓的客製化版本。他們也邀請有疑慮的消費者透過私訊聯繫，以利品牌展現誠意並妥善處理後續事宜。

楊枝甘露芋頭萬波

