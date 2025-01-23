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北檢待2hrs現身！鈕承澤90度鞠躬喊「謝謝」　不用科技監控原因曝

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

導演鈕承澤因性侵案入獄服刑，4度聲請假釋終獲准，在監1151天後，今(23)日獲釋抱著芋頭走出花蓮監獄，而鈕承澤假釋後將由北檢受理保護管束報到。今下午3時許，鈕承澤滿臉笑容現身北檢，待了約2個小時後離開北檢，面對媒體僅說「謝謝大家新年快樂」便搭車離開。北檢指出，鈕承澤再犯機會低，評估後未對其實施科技設備監控。

▲▼ 豆導離開北檢 。（圖／記者湯興漢攝）

▲鈕承澤離開北檢時90度鞠躬。（圖／記者湯興漢攝，下同）

鈕承澤2018年間因性侵女助理一案，遭法院判刑4年定讞，並於2021年11月發監，人在花蓮監獄服刑，假釋獲准後於今早出獄，鈕承澤手上還抱著服刑期間親手栽種的芋頭苗盆栽，抱著芋頭走出花監，「出芋」是「出獄」的諧音，而幼苗則代表著新生，象徵出獄後展開全新人生。

▲▼ 豆導離開北檢 。（圖／記者湯興漢攝）

鈕承澤離開花監後搭上車，車子一路往北到銅門部落，後又折返回頭，經過花監後停在附近的一處民宅，鈕隨即下車拜訪友人，並在其家中停留約3、40分鐘。因鈕承澤假釋後將由北檢受理保護管束報到，今下午3時許，鈕承澤滿臉笑容現身北檢，過了約2小時，鈕承澤步出北檢，面對媒體雙手合十90度鞠躬，並說「謝謝大家新年快樂」後搭車離開。

▲▼ 豆導離開北檢 。（圖／記者湯興漢攝）

北檢指出，本案假釋至本署執行科報到後，由執行其案件之觀護人告知有關保護管束中相關規定及應遵守事項，並提醒其勿重蹈覆轍。本案經花蓮監獄之「再犯危險評估報告」認定屬低再犯，本署觀護處遇小組討論評估後，未對其實施科技設備監控，然因其所犯為性侵害案件，因此施予密集觀護之處遇措施，其須接受觀護人室會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等建立之社會安全監督網絡，遵守包含需定期向警局(派出所)報到、接受身心治療或輔導教育、酒測、禁止其接觸被害人及必要時施予測謊等處遇措施，俾以協助鈕承澤順利復歸社會。

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