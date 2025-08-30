吳思瑤忍不住哭了！「雙眼紅腫」被鏡頭捕捉　無奈曝落淚原因

▲吳思瑤忍不住落淚了。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）

網搜小組／曾筠淇報導

「消滅了文化，就沒了國家！」民進黨立委吳思瑤在臉書發文表示，她從不向藍白的蠻橫認輸，但卻因文化受霸凌而忍不住落淚。她直言，「2.8億文化部追加預算，數目是不算多，但事涉文化人的尊嚴」，跟著沒有文化的藍白立委談文化，根本是對文化的褻瀆。

吳思瑤在臉書發文表示，在熬夜協商預算的過程中，無論是檯面上的唇槍舌戰，還是檯面下的懇求與拜託，都動搖不了藍白強行刪除文化部預算的意志，「2.8億文化部追加預算，數目是不算多，但事涉文化人的尊嚴」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳思瑤接著提到，外界多半注意到「黃國昌對我咆哮 vs 王義川出口相助」的場景，但她想分享的是另一件事，當時文化部長李遠沉重、無力的發言，「被鏡頭捕捉到我在聆聽小野部長堅定捍衛預算的發言時，其實在一旁偷偷流下了無奈的淚水」。

吳思瑤感嘆，「我從不向藍白的蠻橫認輸，但卻為文化受霸凌而落淚」，要與這些「空有官威、毫無文化」的藍白立委談論文化，根本就是對文化的褻瀆。她最後更批評，猙獰的豈止是咆哮失控的臉孔，還有那些失去靈魂與價值的人面獸心。

貼文曝光後，吸引超過1.3萬人按讚，還有網友回應，「文化部長加油！這些藍白立委太壞了」、「吳委員加油，謝謝你這麼相挺」、「辛苦委員了！我們都看到您的努力與無奈」。