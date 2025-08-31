　
社會 社會焦點 保障人權

炎亞綸被罵「性侵犯」告到底！14網友全不起訴　聲請自訴被駁回

▲▼炎亞綸自爆「吃寶林出事」挨酸蹭流量　正面回擊。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸 Aaron Yan）

炎亞綸告網友告到底。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸 Aaron Yan）

記者郭玗潔／台北報導

藝人炎亞綸因外流自己與未成年性影像，被判緩刑3年確定，新聞曝光後，網友大量轉傳評論「為什麼偷拍？」、「怕大家忘記，這傢伙是性侵犯」，炎亞綸覺得名譽受損，蒐集14名網友發言後提告妨害名譽，經台北地檢署處分不起訴、聲請再議也遭高檢署駁回，炎又向法院聲請自訴，日前被台北地院駁回，不得抗告。

炎亞綸認為，他遭指 「強制性交」、「乘機性交」、「偷拍、散布少年性影像」等案件，都獲 「不起訴確定」，且也經媒體報導，但不少網友仍持續在社群媒體留言謾罵、嘲諷，發表諸如「怕大家忘記，這傢伙是性侵犯」、「性侵未成年&偷拍外流 」、「強姦犯 」、「看完判決書為什麼要偷拍？」等語 ，已不是對可受公評之事的「適當評論」，顯然是故意毀損他名譽，怒告13位網友加重毀謗，經台北地檢署處不起訴處分，炎亞綸不服，聲請再議遭高檢署駁回，又委任律師，向法院聲請自訴。

不過台北地院認為，就網友指責炎亞綸拍攝少年相關部分，判決顯示炎亞綸和少年發生性關係並拍攝性影像後，曾將性影像傳給2名網友觀看，炎亞綸在審理時也坦承犯行，因而炎涉犯拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、成年人對少年犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪、非公務機關非法利用個人資料罪，遭到判刑，網友們發表的言論並非憑空捏造。

法官指出，另外幾名網友看到炎亞綸「遭控性侵網紅獲不起訴」新聞，內文提到炎亞綸於妨害性自主案件偵查終結前，曾在被害人舉辦記者會時，進入記者會向被害人道歉，被害人聽聞後崩潰離開，網友因而推論炎亞綸對被害人有妨害性自主行為，並發佈這些言論，也並非純屬虛構，難認網友們明知或抱有重大輕率之惡意，故意傳述不實言論。

法官認為，無證據顯示14名網友有加重誹謗之罪嫌，且原不起訴處分及再議駁回處分，都已詳加論述理由，炎亞綸仍執前詞指摘原處分不當，聲請准許提起自訴，並無理由，應予駁回。不得抗告。

