　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑電線走火釀悲劇！阿公拿滅火器搶命被逼退　媳緊擁4童葬身火窟

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區龍安街一處民宅今(31日)清晨5時31分許傳出5死火警悲劇，警方初步了解，該棟透天厝為葉家三代同堂，當時黃女(35歲)與4個孩子都在3樓睡覺，但火勢來得又快又猛，5人逃生不及葬身火窟，家中僅有住在2樓的屋主葉姓阿公、阿嬤倖存。警消初判，起火原因疑似是電線走火，加上3樓為開放空間，均以木板隔間，才會導致火勢迅速延燒，釀成慘劇。

▲▼桃園火警 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園中壢今晨傳出5死火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

初步調查，該棟住家為葉姓一家三代同堂，屋主為葉姓阿公、阿嬤，兒子葉男在大陸工作，平時由媳婦黃女照料2個孩子，由於適逢暑假尾聲，親友的2個同齡孩童也到家中遊玩，案發當下黃女與4個孩子一同睡在3樓臥室，未料清晨時卻突然竄出火光。

據悉，黃女最先發現起火，但由於當時火勢已經延燒，她與4個孩子無法逃生，因此還撥打電話向公婆求救。葉姓阿公一度嘗試拿著滅火器上樓救火，但因火勢太過猛烈，不得已只能被逼退；最終待警消將火勢撲滅，黃女與4個孩子緊緊相擁，均已不幸罹難。

警消初步調查，疑似是3樓電線走火釀禍，加上該處為鐵皮加蓋，是開放空間，皆以木板隔間，因此火勢發生時才會迅速延燒、一發不可收拾；此外3樓前後均裝設鐵窗，也導致5人無法逃生，最終釀成悲劇。確切起火原因還有待火調科鑑定、進一步釐清。

中壢火警。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲現場火勢猛烈且延燒迅速，黃女與4個孩子逃生不及，緊緊相擁葬身火窟。（圖／記者楊熾興翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一家5死！　鄰居鼻酸：祖孫感情很好
快訊／35歲女與4童嚴重碳化　遺體移往殯儀館
疑電線走火釀悲劇　35歲女緊擁4童亡
離奇命案！女腫脹發黑死亡　男友跑去砸醫院
豪宅帥保全值勤照爆紅！竟是「天菜排長」　本尊回應了
普發1萬要來了！近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領
駁勒頸！黃國昌再嗆記者：你夠了嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...長帶2孫散步祖孫感情好

快訊／中壢惡火奪5命！35歲女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

「你涉擄人勒贖」退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

汽車音響突冒煙起火！高雄男急停求救　消防迅速撲滅

疑電線走火釀悲劇！阿公拿滅火器搶命被逼退　媳緊擁4童葬身火窟

新北16歲89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆！結局曝光

國5雪山隧道自小客引擎冒煙！駕駛急逃生　南向車道一度封閉

網傳「颱風倒樹1個多月仍未清理」　嘉市府駁斥假訊息

台東失智翁一夜未歸！跌陡坡「藤蔓纏身」　警民合作救回一命

汐止警暑期交通大執法　取締酒駕79件、無照駕車239件

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...長帶2孫散步祖孫感情好

快訊／中壢惡火奪5命！35歲女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

「你涉擄人勒贖」退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

汽車音響突冒煙起火！高雄男急停求救　消防迅速撲滅

疑電線走火釀悲劇！阿公拿滅火器搶命被逼退　媳緊擁4童葬身火窟

新北16歲89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆！結局曝光

國5雪山隧道自小客引擎冒煙！駕駛急逃生　南向車道一度封閉

網傳「颱風倒樹1個多月仍未清理」　嘉市府駁斥假訊息

台東失智翁一夜未歸！跌陡坡「藤蔓纏身」　警民合作救回一命

汐止警暑期交通大執法　取締酒駕79件、無照駕車239件

暑假人氣展！　台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

酷暑激出「裸身路跑」風潮！民眾轟不雅觀　市府籲：嚴禁脫上衣

獨家專訪／始祖級實況主全裸求婚！辦「垃圾食物流水席」婚宴期曝光

習近平會見聯合國秘書長：中國始終堅定站在歷史正確一邊

林書豪退休「2天前才決定」下一步曝光！球迷含淚祝福：一代傳奇

第一金人壽連踩2道紅線　共挨罰180萬

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...長帶2孫散步祖孫感情好

我只能放手一搏！斯威雅蒂驚險逆轉　連5年挺進美網16強

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

林書豪NBA生涯總收入破19億　美媒盛讚：林來瘋永留籃球歷史

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

社會熱門新聞

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢查無不法

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

「走讀」爆衝突　警要辦黃國昌違反《集遊法》

快訊／中壢民宅大火　1大、4小無生命跡象

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

信義區國際醋海亂鬥！台男聯手土友PK印男

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

更多熱門

相關新聞

汽車音響突冒煙起火！高雄男急停求救

汽車音響突冒煙起火！高雄男急停求救

高雄一名35歲的黃姓男子，昨日開車行經前鎮區翠亨南路時，車內音響卻突然冒煙，嚇得他趕緊路邊停車，立刻打119報警處理。消防局出動2車5人前往搶救，並出水撲滅，所幸無人員受傷。

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

桃園民宅火警！3F全面燃燒「前後均裝鐵窗」　5人無力逃生喪命

桃園民宅火警！3F全面燃燒「前後均裝鐵窗」　5人無力逃生喪命

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

關鍵字：

桃園中壢火警5死

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

范斯：隨時準備好「接任總統」

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

快訊／林書豪宣布退休！

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面