疑電線走火釀悲劇！阿公拿滅火器搶命被逼退　媳緊擁4童葬身火窟

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區龍安街一處民宅今(31日)清晨5時31分許傳出5死火警悲劇，警方初步了解，該棟透天厝為葉家三代同堂，當時黃女(35歲)與4個孩子都在3樓睡覺，但火勢來得又快又猛，5人逃生不及葬身火窟，家中僅有住在2樓的屋主葉姓阿公、阿嬤倖存。警消初判，起火原因疑似是電線走火，加上3樓為開放空間，均以木板隔間，才會導致火勢迅速延燒，釀成慘劇。

▲桃園中壢今晨傳出5死火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

初步調查，該棟住家為葉姓一家三代同堂，屋主為葉姓阿公、阿嬤，兒子葉男在大陸工作，平時由媳婦黃女照料2個孩子，由於適逢暑假尾聲，親友的2個同齡孩童也到家中遊玩，案發當下黃女與4個孩子一同睡在3樓臥室，未料清晨時卻突然竄出火光。

據悉，黃女最先發現起火，但由於當時火勢已經延燒，她與4個孩子無法逃生，因此還撥打電話向公婆求救。葉姓阿公一度嘗試拿著滅火器上樓救火，但因火勢太過猛烈，不得已只能被逼退；最終待警消將火勢撲滅，黃女與4個孩子緊緊相擁，均已不幸罹難。

警消初步調查，疑似是3樓電線走火釀禍，加上該處為鐵皮加蓋，是開放空間，皆以木板隔間，因此火勢發生時才會迅速延燒、一發不可收拾；此外3樓前後均裝設鐵窗，也導致5人無法逃生，最終釀成悲劇。確切起火原因還有待火調科鑑定、進一步釐清。

▲現場火勢猛烈且延燒迅速，黃女與4個孩子逃生不及，緊緊相擁葬身火窟。（圖／記者楊熾興翻攝）