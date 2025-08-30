台灣跟進了！召回「小米自帶線行動電源」　識別產品序號方式曝

▲小米台灣官網發布公告。（圖／翻攝自小米台灣官網，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

小米通訊技術有限公司29日主動向北京市市場監督管理局申報，將召回2024年8月1日至9月22日間生產的部分「MI牌自帶線行動電源20000 33W」（型號PB2030MI）。昨日消息曝光後，可見小米台灣官網上仍有販售，引起民眾擔憂，目前官方則已公告，「為了確保產品質素，小米決定召回受影響的產品」。

小米表示，受到上游供應商電芯原料影響，「MI牌自帶線行動電源20000 33W」（型號PB2030MI）少量採用了某廠商126280型電芯2.0版本，導致部分產品在極端使用場景下可能存在安全隱患。因此小米主動召回，提供免費退貨及全額退款。

雖然小米中國官網已經無法搜尋到PB2030MI型行動電源，但昨（29）日消息曝光後，台灣官網及多家電商平台仍繼續販售，定價為695元。

對此，就有不少民眾感到擔憂，因此到臉書粉專「小米台灣 Xiaomi Taiwan」上留言，「我們強烈要求台灣小米公司立即召回PB2030MI型號的行動電源」、「我也有買那顆行動電源，請問台灣會召回嗎」、「請問台灣地區會公告20000自帶線33w電芯品牌嗎？是否安全」。

稍早實際查看小米台灣官網，可見「Xiaomi 自帶線行動電源 20000 33W」已顯示無庫存。官網也發布公告，寫道「鑑於部分供應商原材料存在問題，2024年8月至9月期間生產的少量Xiaomi 自帶線行動電源 20000 33W（型號：PB2030MI）在部分使用情況下可能會出現故障，導致電池過熱，構成潛在的火災危險」。

公告指出「雖然目前已知的事故並不多，但為了確保產品質素，小米決定召回受影響的產品。如有不便，我們深表歉意。小米將繼續致力為全球用戶提供安全、可靠、優質的產品」。

至於產品序號要如何辨別？小米台灣官網也貼出圖片並指出，「不同產品版本的產品序號位置可能有所不同。您可以在以下示例中標記的位置找到產品序號」。若要辦理召回，消費者可輸入產品序號以確認。