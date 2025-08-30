　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣跟進了！召回「小米自帶線行動電源」　識別產品序號方式曝

▲▼ 。（圖／翻攝自小米台灣官網）

▲小米台灣官網發布公告。（圖／翻攝自小米台灣官網，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

小米通訊技術有限公司29日主動向北京市市場監督管理局申報，將召回2024年8月1日至9月22日間生產的部分「MI牌自帶線行動電源20000 33W」（型號PB2030MI）。昨日消息曝光後，可見小米台灣官網上仍有販售，引起民眾擔憂，目前官方則已公告，「為了確保產品質素，小米決定召回受影響的產品」。

小米表示，受到上游供應商電芯原料影響，「MI牌自帶線行動電源20000 33W」（型號PB2030MI）少量採用了某廠商126280型電芯2.0版本，導致部分產品在極端使用場景下可能存在安全隱患。因此小米主動召回，提供免費退貨及全額退款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然小米中國官網已經無法搜尋到PB2030MI型行動電源，但昨（29）日消息曝光後，台灣官網及多家電商平台仍繼續販售，定價為695元。

對此，就有不少民眾感到擔憂，因此到臉書粉專「小米台灣 Xiaomi Taiwan」上留言，「我們強烈要求台灣小米公司立即召回PB2030MI型號的行動電源」、「我也有買那顆行動電源，請問台灣會召回嗎」、「請問台灣地區會公告20000自帶線33w電芯品牌嗎？是否安全」。

▲▼ 。（圖／翻攝自小米台灣官網）

稍早實際查看小米台灣官網，可見「Xiaomi 自帶線行動電源 20000 33W」已顯示無庫存。官網也發布公告，寫道「鑑於部分供應商原材料存在問題，2024年8月至9月期間生產的少量Xiaomi 自帶線行動電源 20000 33W（型號：PB2030MI）在部分使用情況下可能會出現故障，導致電池過熱，構成潛在的火災危險」。

公告指出「雖然目前已知的事故並不多，但為了確保產品質素，小米決定召回受影響的產品。如有不便，我們深表歉意。小米將繼續致力為全球用戶提供安全、可靠、優質的產品」。

▲▼ 。（圖／翻攝自小米台灣官網）

至於產品序號要如何辨別？小米台灣官網也貼出圖片並指出，「不同產品版本的產品序號位置可能有所不同。您可以在以下示例中標記的位置找到產品序號」。若要辦理召回，消費者可輸入產品序號以確認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判
川普關稅被判「越權違法」　一次看懂！恐須退還已繳關稅
香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含
快訊／NBA超級球星來了！　現身桃園巨蛋
快訊／男醫院鬧事被捕！妻死在家裡　滿牆血跡
快訊／普發1萬！　發放方式曝
快訊／SJ再創神蹟！　8萬人搶「2場大巨蛋5萬票完售」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偏鄉公共運輸「逾37%未達標」　部分村里完全沒公車

妹子聚餐「沒有一張合照」吃完回家躺！全場爆共鳴：好朋友都這樣

台灣跟進了！召回「小米自帶線行動電源」　識別產品序號方式曝

舉辦婚宴「選餐廳or流水席？」　網點出1關鍵秒答

普發1萬「開心完卻焦慮」　他曝原因！網戰翻：你想太多

9/22起「坐臥高鐵車廂走道、擋通道」　勸導不聽可拒載

日本最不愛「去1地方」　全場有感：根本沒出國

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」　全場吵翻！過來人：真的好爽

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

偏鄉公共運輸「逾37%未達標」　部分村里完全沒公車

妹子聚餐「沒有一張合照」吃完回家躺！全場爆共鳴：好朋友都這樣

台灣跟進了！召回「小米自帶線行動電源」　識別產品序號方式曝

舉辦婚宴「選餐廳or流水席？」　網點出1關鍵秒答

普發1萬「開心完卻焦慮」　他曝原因！網戰翻：你想太多

9/22起「坐臥高鐵車廂走道、擋通道」　勸導不聽可拒載

日本最不愛「去1地方」　全場有感：根本沒出國

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」　全場吵翻！過來人：真的好爽

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

雷嘉汭拍《十二使者》擦肩濟州空難　馬東石僵住「以為她父母出事」

普渡15注意事項！　手機別放桌上「好兄弟易跟回家裡」

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

對於牽涉前立委陳歐珀收賄案　聯興國際前董事長洪英正做出澄清

判賠近10億美元！美醫院害女嬰終身殘疾　挨轟世上最危險地方

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

台灣啤酒大一新生扛勝利　桃園盃7局大爆發11比5擊敗高雄大學

【裝傻比賽冠軍】深夜開賓士炸街 還反問警：這樣很大聲嗎？

生活熱門新聞

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員賺4萬

媽媽餵又翻車　道歉一句話惹怒網

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」！過來人：真的好爽

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

AV女優揭「角頭變奶頭」真相　網質疑露點是特效

藍湖颱風今天將生成　最新路徑曝光

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

專訪／台灣燈會不再「全台巡迴」！觀光署長：2028年擬改定點展出

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

店員為何都會問「Apple Pay嗎」　網曝真相

奈奈子告網友不起訴　李怡貞：司法認證才開心

更多熱門

相關新聞

小米中國召回14.6萬顆行動電源　台官網仍販售

小米中國召回14.6萬顆行動電源　台官網仍販售

小米通訊技術有限公司29日主動向北京市市場監督管理局申報，將召回2024年8月1日至9月22日間生產的部分「MI牌自帶線行動電源20000 33W」（型號PB2030MI），總計影響14萬6891件。

行動電源太燙「塞冰箱降溫」！日男險燒掉房間

行動電源太燙「塞冰箱降溫」！日男險燒掉房間

小米又有「全新電動車曝光」

小米又有「全新電動車曝光」

守住部落最後1%　小米與紅藜重生計畫盼喚回文化根基

守住部落最後1%　小米與紅藜重生計畫盼喚回文化根基

陸不合格行動電源「沒收」後去哪？　

陸不合格行動電源「沒收」後去哪？　

關鍵字：

行動電源召回小米台灣小米PB2030MI

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

普發1萬　最快「這個月」拿到

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面