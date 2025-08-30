　
媽媽餵最新聲明又翻車！　道歉文一句話惹怒網：是怪我們？

▲▼奶粉。（示意圖／達志影像）

▲媽媽餵奶粉爭議，聲明致歉再掀輿論怒火。（示意圖／達志影像）

記者董美琪／綜合報導

母嬰品牌mamaway（媽媽餵）日前上傳影片，聲稱一瓶奶粉中有一半成分是糖，熱量甚至堪比兩大瓶可樂，引發社會撻伐。業者雖然發道歉聲明，但內容仍帶有爭辯意味，還把矛頭指向亞培、美強生等品牌，導致爭議加劇，網友二度怒轟，最後公司緊急刪文滅火，並於29日再度道歉，不少網友看完，紛紛留言怒轟沒誠意。

隨後「媽媽餵」於29日下午再度發表聲明，解釋影片中提到的其實是「成長奶粉」而非「配方奶」，但因用詞籠統，造成社會大眾將兩者混淆。業者強調已將影片下架，避免更多誤會與恐慌，並向大眾致歉，但此舉仍被批評誠意不足。

▲▼媽媽餵奶粉影片官方聲明。（圖／翻攝自Facebook／Mamaway）

網友看完傻眼，直呼道歉態度沒誠意，怒批「媽媽餵」聲明提到「大眾將配方奶與成長奶粉混為一談」，質疑媽媽餵把責任推給大眾誤會，「小孩喝的奶粉怎麼可能等於糖水」、「不要再誤導大眾了」。

有人痛斥業者避重就輕，「道歉就好好道歉，不要再牽拖別人」「好好道歉是很難嗎？都第三篇了還要扯成長奶粉，現在意思是喝成長奶粉就是在喝可樂喝珍奶嗎？」，更有人諷刺這是「自殺式行銷」，預言品牌會因此重創信譽。

也有網友直接點名衛福部與食藥署已經澄清奶粉含糖量符合規範，怒嗆「難道官方檢驗都比不上你們的片面說法？」部分媽媽甚至指出，這已不是「媽媽餵」第一次透過文案製造焦慮，早就讓不少新手媽媽心裡壓力加重，直呼「這種品牌就是慣犯，早該被抵制」。

08/28 全台詐欺最新數據

575 2 4814 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

衛福部深夜澄清：「嬰兒奶粉≠糖水」別被騙了！

衛福部深夜澄清奶粉謠言：別被騙了！

衛福部深夜澄清奶粉謠言：別被騙了！

針對「媽媽餵」宣稱嬰兒奶粉含糖量如同可樂、珍奶的說法，引起許多家長憂心，醫界也隨即提出質疑。具婦產科專業的衛福部政務次長林靜儀今天公開指出，「不應該用錯誤的資訊來嚇唬辛苦的媽媽們。」

